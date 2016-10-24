Kafasına darbe alan ABD’li kaleci İspanyolca konuşmaya başladı

ABD'de ana dili İngilizce olan 16 yaşındaki Reuben Nsemoh, kafasına aldığı darbenin ardından komaya girdi, 3 gün sonra İspanyolca konuşmaya başladı.

Cumhuriyet’in Independent’tan referans verdiği haberine göre, ABD'nin Georgia eyaletinde 16 yaşındaki bir kaleci, futbol maçında kafasına aldığı bir darbe sonrasında komaya girdi. Genç sporcu, ayıldığında ise akıcı bir biçimde İspanyolca konuştu.

Reuben Nsemoh isimli genç kalecinin kafasına aldığı darbenin ardından birkaç kez solunumunun durduğu belirtildi.

Üç gün komada kaldı

Ambulansla hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki kaleci, üç gün boyunca komada kaldı.

Nsemoh, üç günün ardından uyandığında ise İngilizce yerine daha önce dersini bile almadığı İspanyolcayı akıcı bir biçimde konuştu. Anadili olan İngilizceyi komadan çıkmasından birkaç gün sonra tekrar "hatırlayan" genç sporcunun İspanyolcası da yavaş yavaş "köreldi."