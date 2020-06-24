Kafasına bıçak saplandı, hiçbir şey olmamış gibi görgü tanıklarıyla sohbet etti!

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New York Şehri'nin Harlem bölgesinde bir adam bıçaklı saldırıya uğradı. Adam, saldırıdan ufak yaralarla kurtulsa da kafasına saplanmış bıçakla ambulansın etrafında dolanması birçok kişiyi şaşırttı.

Instagram üzerinde paylaşılan görüntülerde ismi paylaşılmayan adamın kafasına bir bıçak saplıyken sakin bir şekilde çevresindekilerle konuştuğu ve FDNY ambulansına yürüdüğü görülüyor.

New York Post'un aktardığına göre görgü tanıklarından biri, "Hiç hissetmiyormuş gibi duruyordu. Ambulansa binmeyi reddetti" diye konuştu.

Yakınlardaki bir mağazada çalışan ve olaya tanık olan bir güvenlik görevlisi de, "Travmatize oldum. Sanki bir korku filmi sahnesinin içine düştüm" ifadelerini kullandı.

Polis, 36 yaşındaki Harlem sakininin bıçak kafatasını penetre etmediği için hayatta kalmayı başardığını ifade etti.

Harlem Hastanesi'ne kaldırılan adamın durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Bazı görgü tanıklarına göre adam, bir kadına şiddet uygulamaya başlayınca kadın kafasına bıçak saplayarak karşılık verdi. Polis ise kadın ve adamın aynı tarafta yer alıp bir başka kişiyle kavga ettiğini söyledi.