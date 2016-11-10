Kafasına atılan çikolatayı yedi, golü attı!

<p>Polonya Ligi'nin 15. haftasında Lechia Gdansk ile Pogon Szczecin karşı karşıya geldi.</p>\r\n\r\n<p>Konuk ekip Pogon 45. dakikada penaltı atışı kazandı. Pogon Szczecin'in sağ beki <strong>Adam Fraczczak </strong>rakip taraftarın attığı çikolatayı yedi ve golünü attı.</p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="380" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="http://cdn00.vidyomani.com/c/3/5/0/adam-fraczczak-cikolatayi-yedi-golunu-atti/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="100%"></iframe></p>\r\n