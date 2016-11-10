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Spor

Kafasına atılan çikolatayı yedi, golü attı!

Pogon forması giyen Adam Fraczczak, rakip taraftarların attığı çikolatayı yedikten sonra, penaltıyı filelere gönderdi

10 Kasım 2016 15:38

Polonya Ligi'nin 15. haftasında Lechia Gdansk ile Pogon Szczecin karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Pogon 45. dakikada penaltı atışı kazandı. Pogon Szczecin'in sağ beki Adam Fraczczak rakip taraftarın attığı çikolatayı yedi ve golünü attı.

 

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