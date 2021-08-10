Kafası karışık aşı karşıtları, BBC'nin 2013'te boşalttığı binayı aktif sanıp bastı

T24 Dış Haberler

Britanya'da aşı karşıtı protestocular, devlete bağlı haber kuruluşu BBC'nin hala tam kapasite çalıştığını düşündükleri bir binasına baskın düzenledi. BBC, neredeyse 10 yıl önce binadan büyük oranda çıkmıştı.

"Aşı yanlısı yayın yaptığı" gerekçesiyle BBC'nin haber merkezini basmak isteyen aşı karşıtları, yanlış binaya gidince artık çoğunlukla ITV tarafından sabah programları için kiralanan TV merkezini bulmuş oldu.

'Daire bina', 2013'te BBC tarafından boşaltılmıştı ve o tarihten bu yana apartman ve üye kulübü olarak kullanılıyordu. BBC, binada sıklıkla başka kurumlara kiraladığı üç stüdyoyu tuttu.

Binaya baskın düzenlediği sırada yayında olan ITV'nin 'Loose Women' programının sunucularından Charlene White, protestocuların içeriye girmesini önleyen güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

White, "Protestocular nereye varmak istiyordu bilmiyorum ama buldukları tek şey menopoz hakkında konuşan biz olduk" dedi.