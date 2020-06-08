Kafası janta sıkışan yavru tilkinin yardımına itfaiye yetişti

T24 Dış Haberler

Britanya'da itfaiye, kafasını paslı bir janta sıkıştıran tilki yavrusunu kurtardı.

İskoçya'nın Knightswood itfaiye ekibi, kafası janta sıkışan yavru tilkiyi kurtarmak için jantı kesici ekipmanla ortadan ikiye ayırdıklarını bildirdi. Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre işlem sırasında tilki hiç yara almadı.

İtfaiyeciler, tilkinin kafası kurtarıldıktan sonra "gecenin geriye kalanının tadını çıkarmak için uzaklara koştuğunu" ifade etti.

Britanya kentlerinde sık sık sokaklarda koşuşturan tilkilere rastlanıyor.