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Kafaoğlu’ndan yabancı yatırımcılara: Acele edin, Balıkesir’in değeri artıyor

İSTANBUL, (DHA)-FAS, Libya, Suudi Arabistan ve çeşitli körfez ülkelerinden gelen yabancı yatırımcılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

10 Ocak 2018 20:38

İSTANBUL, (DHA)-FAS, Libya, Suudi Arabistan ve çeşitli körfez ülkelerinden gelen yabancı yatırımcılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Zekai Kafaoğlu  ziyaret sırasında yatırımcılara Balıkesir\'in yatırım için cazibesini anlattıktan sonra \"Acele edin Balıkesir\'in değeri artıyor\" dedi.

Yatırımcıların Türkiye\'ye ilgisi devam ediyor. Çeşitli Kuzey Afrika ve körfez ülkelerinden gelen işadamları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti. Suudi Arabistan, Libya, Katar, Suriye ve çeşitli Körfez ülkelerinden gelen yatırımcı ve işadamları Başkan Kafaoğlu tarafından kabul edildi.

İşadamları ziyaret sırasında Balıkesir\'de olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na kendilerini misafir etmelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Balıkesir’e yatırım yapabileceklerini kaydeden işadamları ortak hareket edebileceklerini de belirtti.

“BİRLİĞİMİZ VE VAHDETİMİZ ÖNEMLİ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise ziyaret sırasında yatırımcıları Balıkesir\'de görmekten mutlu olduklarını ifade ettikten sonra şöyle dedi:

 “Tarımın başkenti olan, mutlu ve huzurlu insanlar şehri olan Balıkesir’e hoşgeldiniz. Sizi burada ağırlamaktan mutlu ve bahtiyar olduk. Balıkesir Türkiye’nin en önemli yollarının kesiştiği odak şehir. İstanbul-İzmir otoyolu ile Çanakkale’den gelen ve İzmir’e giden otoyol burdan geçiyor, odak şehir haline geldi. Balıkesir iki denize kıyısı olan bir il. Bütün ilçelerimizde jeotermal kaynaklar bulunuyor. Türkiye’de çıkan 57 madenin 32’si il sınırları içerisinde, Bor madeni de ilimizde.

\"BALIKESİRDE DENİZ, TERMAL VE DAĞ VAR\"

Balıkesir’de deniz, termal ve dağ var. Tam yaşanabilecek ve yatırım yapılabilecek bir şehir. Bütün Müslüman kardeş ülkeleri Balıkesir’e gelmeye ve yatırım yapmaya davet ediyoruz. Yerel yöneticiler olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Yeter ki ilimize yatırım yapılsın, katkı sağlansın.  Müslüman ülkelerin ve halkların birbiri ile olan alışverişi ile ticaretinin önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki olan savaşların, kan ve gözyaşının en çok Müslüman ülkelerde aktığını görüyoruz. Bunu önleyebilmemiz için İslam ülkelerinin bir olması lazım, beraber olması lazım ve kardeş olması lazım. Birliğimiz ve vahdetimiz önemli. En son Birleşmiş Milletlerde yaşanan olayda gördük. Amerika Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etti. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ile Birleşmiş Milletlerde \'red\' oyu çıktı. Balıkesir tarım ve hayvancılığın baş şehri, turizm konusunda yatırım yapılabilecek bir yer, sanayisi hızla gelişiyor. Balıkesir 1 milyon 200 bin nüfuslu bir şehir. Kim önce gelir yatırım yaparsa kazanmış olacak, Balıkesir’in değeri artıyor.”

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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