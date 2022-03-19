“Kafanı kestiririm senin” diye tehdit edilmişti; gazeteci Ahmet Dönmez İsveç’te saldırıya uğradı

Daha önce "İsveç’teyim diye üstten konuşma... Kafanı kestiririm senin" diye tehdit edilen gazeteci Ahmet Dönmez, iki kişinin saldırısına uğradı. Yoğun bakıma alınan Dönmez'in saldırı sonrasında bilincini kaybettiği belirtildi.

KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski Ankara muhabiri Ahmet Dönmez bir süredir yaşadığı İsveç’in başkenti Stockholm’de iki kişinin saldırısına uğradı. 6 yaşındaki kızının önünde gerçekleşen saldırı sonrasına bilincini kaybeden Dönmez, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Sosyal medyada görüntüler eşliğinde yapılan paylaşımlara göre Ahmet Dönmez, çocuğunu okuldan aldıktan aracıyla seyir halindeyken saldırganların bulunduğu araç arkadan çarptı. Olay sonrası araçtan inen Dönmez iki kişinin saldırısına uğradı. Kronos, Dönmez’in darp nedeniyle bilincini kaybettiğini; yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını ve bir süre hastanede tutulacağını aktardı.

Tehdit ediliyordu

Gazeteci Ahmet Dönmez, "Soylu`nun mafyası Ayhan Bora Kaplan`ın yükseliş hikayesi" konulu YouTube videosundan sonra İhsan Hızarcı tarafından tehdit edilmişti. Ahmet Dönmez, kendisine WhatsApp üzerinden ulaşan şansın tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Dönmez, ‘"on videomda adı geçen Ankara mafyası İhsan Hızarcı, bu tehdit mesajını attı bana: İsveç’te olmana güvenme, 24 saat içinde kafanı kestiririm senin." ifadelerini kullanmıştı.

"Gülen'in yakın çevresi incelenmeli"

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Ahmet Dönmez'le ilgili olarak Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ahmet Dönmez ex-Gülenistir ve fakat son üç sene içinde Fetullah Gülen’e en çok zarar veren gazetecidir. Batılılar nezdinde Gülen’i manen bitirendir. Saldırıyı Ankara mafyası yapmış olabilir, ama Gülen’in ‘inner circle’ı (yakın çevresi) da incelenmeli çünkü Dönmez’in susması onların da işine gelir" dedi.