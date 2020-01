'Kafandakini Çek' sinema atölyesi 13 yıldır genç sinemacıları buluşturuyor

Levent Arslan

'Get Your Own Picture / Kafandakini Çek' sinema atölyesi 14 - 27 Mayıs 2017 tarihlerinde bu kez Prag’ta gerçekleşiyor. Prag’ta 8 ülkeden 60 genç bir araya gelecek.

Atölyede Çek Cumhuriyeti, Almanya, Ispanya, Slovakya, Yunanistan, Letonya ve Türkiye’den gençler uluslararası karma gruplar oluşturarak, senaryolar yazıyor, yönettikleri ve oynadıkları filmleri kurguluyor ve sonunda bir sinemada gösteriyorlar. Gençler birlikte çalışıp, örgün olmayan bir eğitim sürecinde birbirlerinden öğrenip, birlikte üretecekler. Böylece projeye katılanlar pedagojik bir eğitim sürecinde tanışıp kaynaşacak ve aradaki farklılıkların, profesyonel olarak birlikte çalışmaya ve öğrenmeye engel olmadığını yaşayarak deneyimleyecek. Bir yandan filmler çekilirken, çeşitli kültürel ve sanatsal çerçeve etkinlikler, eş zamanlı olarak yürütülecek.

Misafir filmi ile 39. Montreal Dünya Film Festivali’nde Büyük jüri özel ödülü ve FIPRESCI ödülünü kazanan yönetmen Mehmet Eryılmaz Prag’taki Get Your Own Picture atölye çalışmalarına katılarak gençlere destek verecek. Ayrıca tüm dünya festivallerinde beğeni kazanıp ödüller toplayan Mavi Bisiklet filminin müziklerini yapan Cafer Ozan Türkyılmaz, FIPRESCI, SIYAD üyesi Cüneyt Cebenoyan ve Londra SKY TV’den yönetmen Murat Kebir atölyelere eşlik edecekler. Böylece, gençler, 14 gün içinde süresi maksimum 5 dakika olan filmlerini çekecek ve Prag’ta bir sinemada seyircinin beğenisine sunacaklar. Bu ilk gösterimin ardından atölye’de üretilen filmler çeşitli festivallerde (International Short Film Festival Detmold, Sehsüchte – International Student Film Festival) izleyici karşına çıkmakla kalmacak filmlerin üreticileri gençler tarafından hem online platformlarda hem de farklı etkinliklerde de izleyici ile buluşturulacak.

Get Your Own Picture Sinema Atölye’si Erasmus+ tarafından finanse edilmekte ve katılımcılar herhangi bir ücret ödememekte. Kultur und Art Initiative’nin 13 yıldır yürüttüğü ''Get Your Own Picture / Kafandakini Çek'' projesi, geçen sene nisan ve kasım aylarında Datça’da Alman Film Üniversitesi Babelsberg partnerliği ile gerçekleşmiş ve projeye her defasında 32 Alman ve 32 Türk katılmıştı. Bir sonraki Get Your Own Picture projesinin ise Antalya’da gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar sürdürülmekte.



Başvurular getyourownpicture.com üzerinden alınıyor.

Projenin websitesi: getyourownpicture.com