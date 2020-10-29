"Kafamız ister istemez karıştı... YEP’e mi inanacağız, yoksa Merkez Bankası’na mı, bilemedik"

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, dün Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 12.1'lik enflasyon tahmininin, bundan sadece bir ay önce açıklanan Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik tahminle çeliştiğine dikkat çekti.

Aktaş, bugünkü yazısında durumu şöyle sorguladı:"Kafamız ister istemez karıştı... Enflasyon tahmini yüzde 10.5 diyen YEP’e mi inanacağız, yoksa yüzde 12.1 diyen Merkez Bankası’na mı, bilemedik. Tamam, bağımsızlığı tartışılmaz(!) olan Merkez Bankası YEP’te ne yazılı olduğuna bakmaksızın kendi tahminini elbette ortaya koyabilir; iyi de bu fark nereden kaynaklandı? 2020 tahmini YEP’e göre yüzde 10.5, Merkez Bankası’na göre yüzde 12.1; yani arada 1.6 puanlık fark var. Acaba bu farka ekim ayında kurlarda yaşanan artış mı yol açtı? Eğer öyleyse demek ki kur artışı ekonomide hasar yaratıyor. Tabii fiyatların yükselmesi bir hasar sayılıyorsa... Diyelim bu fark kur artışı kaynaklı, şu durumda YEP hazırlanırken kurda bir yükseliş olacağı görülememiş. Yoksa YEP hazırlanırken kurda artış olacağı tahmin edildi ama bunun fiyatları böylesine etkileyeceği mi varsayılmadı?"

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