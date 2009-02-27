‘Kafama sıkar giderim’i çaldırdı, kafasına sıktı

Aracı kara saplanınca sinirlendi

Hastaneye getirildiğinde ölüydü

Sevgili iddiası

13 yıldır Özel Harekat Dairesi’nin başında bulunan Behçet Oktay, önceki gün doktor Mücahit Pehlivan, emekli emniyet müdürü arkadaşları Nusret İnce, Mehmet Yasak ve bir bayanla Çankaya’daki Marina Restoran’da geç saatlere kadar eğlendi. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Oktay burada defalarca Ahmet Kaya’nın ‘Kafama sıkar giderim’ şarkısını çaldırdı.Sabaha karşı arkadaşları ile vedalaşıp ayrılan Oktay, gecenin ilerleyen saatlerinde gazino işletmecisi Seyit A. ile buluştu. Birlikte evine dönerken kullandığı 06 AZ 7382 plakalı otomobili Keklikpınarı mevkiinde kara saplandı. Otomobili kurtarmak için uğraşan Oktay, “Bütün belalar beni mi buluyor?” dedikten sonra beylik tabancası ile kafasına ateş etti.Otomobilde bulunan Seyit A. tarafından Gazi Hastanesi’ne kaldırılan Oktay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Peyami Cinaz, Oktay’ın, hastaneye yaşamsal fonksiyonları durmuş halde getirildiğini söyledi.Oktay’ın hastaneye kaldırılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ile çok sayıda Özel Harekât polisi, Gazi Hastanesi`ne akın etti.Behçet Oktay, eşiyle ayrı yaşıyordu. İddialara göre Oktay, Marina Restoran’dan ayrıldıktan sonra sevgilisi olduğu ileri sürülen Nergis K.’nın evine gitti. Ama Nergis K., Oktay’ı evine almadı. Morali bozulan Oktay, gazino işletmecisi Seyit A. ile buluştu. İşte, intihar olayı bun gelişmelerin ardından yaşandı.