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Politika

‘Kafama sıkar giderim’i çaldırdı, kafasına sıktı

Behçet Oktay'ın arkadaşlarıyla gittiği restoranda defalarca Ahmet Kaya'nın 'Kafama sıkar giderim'i çaldırdığı iddia edildi.

27 Şubat 2009 02:00

Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın arkadaşlarıyla gittiği restoranda defalarca Ahmet Kaya’nın ‘Kafama sıkar giderim’ şarkısını dinlediği ileri sürüldü.

İşte o şarkının o sözleri

Bir de Murat Kekilli'nin şarkısı vardı

Aracı kara saplanınca sinirlendi

13 yıldır Özel Harekat Dairesi’nin başında bulunan Behçet Oktay, önceki gün doktor Mücahit Pehlivan, emekli emniyet müdürü arkadaşları Nusret İnce, Mehmet Yasak ve bir bayanla Çankaya’daki Marina Restoran’da geç saatlere kadar eğlendi. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Oktay burada defalarca Ahmet Kaya’nın ‘Kafama sıkar giderim’ şarkısını çaldırdı.

Sabaha karşı arkadaşları ile vedalaşıp ayrılan Oktay, gecenin ilerleyen saatlerinde gazino işletmecisi Seyit A. ile buluştu. Birlikte evine dönerken kullandığı 06 AZ 7382 plakalı otomobili Keklikpınarı mevkiinde kara saplandı. Otomobili kurtarmak için uğraşan Oktay, “Bütün belalar beni mi buluyor?” dedikten sonra beylik tabancası ile kafasına ateş etti.

Hastaneye getirildiğinde ölüydü

Otomobilde bulunan Seyit A. tarafından Gazi Hastanesi’ne kaldırılan Oktay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Peyami Cinaz, Oktay’ın, hastaneye yaşamsal fonksiyonları durmuş halde getirildiğini söyledi.

Oktay’ın hastaneye kaldırılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ile çok sayıda Özel Harekât polisi, Gazi Hastanesi`ne akın etti.

Sevgili iddiası

Behçet Oktay, eşiyle ayrı yaşıyordu. İddialara göre Oktay, Marina Restoran’dan ayrıldıktan sonra sevgilisi olduğu ileri sürülen Nergis K.’nın evine gitti. Ama Nergis K., Oktay’ı evine almadı. Morali bozulan Oktay, gazino işletmecisi Seyit A. ile buluştu. İşte, intihar olayı bun gelişmelerin ardından yaşandı.

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