Kafaları arkadan yapışık doğmuşlardı; İsrail'de ikizler başarılı ameliyat sonrası birbirlerini ilk kez gördü

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arkalarından birbirilerine yapışık doğan bir yaşındaki bebekler, İsrail’de nadir gerçekleştirilen bir ameliyat sonucunda birbirlerinden başarıyla ayrıldı.

BBC’de yer alan habere göre, kız bebeklerin birbirinden ayrıldığı operasyon yaklaşık 12 saat sürdü. Hazırlığı da uzun süren ameliyata onlarca İsrailli ve yabancı uzman katıldı.

Birbirlerine kafalarının arkasından yapışık ikizlerin ayrıldığı operasyon, İsrail’de ilk, dünyada 20'inci defa gerçekleştirildi.

İsmi verilmeyen bebeklerin iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

Soroka Hastanesi’nin plastik cerrahi bölümü başkanı Eldad Silberstein “Bebekler nefes alıyor ve kendi başlarına yemek yiyebiliyor” dedi. İkizlerin tamamen normal bir yaşam geçirmesi bekleniyor.