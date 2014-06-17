'Kafa kesip tekbir getirmeyin, insanları Allah'ın dininden tiksindirdiniz'

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Irak’ta Şiiler, Kürtler ve Türkmenlere yönelik saldırılarını artırırken, Dr. Adnan İbrahim isimli din aliminin cihatçı gruplarla ilgili yaptığı konuşma, sosyal medyada gündem oldu. Dr. İbrahim’in konuşmasında “Suriye’de ve daha birçok yerde olduğu gibi devletlerin gücü azaldığı zaman vahşiler çıkıyor karşısına. İnsanlar kafa kesiyor. Çocuklara nasıl kafa kesileceği öğretiliyor. Ve sonra tekbir getiriyorlar. Kardeşim tekbir getirmeyin bari. Tekbir getirmeyin, insanları Allah’ın dininden tiksindirdiniz” ifadeleri dikkatleri çekti.

Radikal'de yer alan ahbere göre, geçen yıl mayıs ayında Londra’da iki saldırgan bir asker adayının yolunu kesmiş, sokak ortasında satırla kafasını kesmişlerdi. Dr. İbrahim sosyal medyada tekrar yayılan bu konuşmasını, o olayın hemen ardından yapmış. Son 1 haftadır IŞİD’in Irak’da hareketliliklerinin artması sonrası, video tekrar yayılmaya başladı. Videoda Dr. İbrahim, “Müslümanları iyi, temiz kalpli insanlar olarak görüyordum. Allahtan kendilerini sandığımdan daha iyi kılmasını temenni ederim. Fakat Irak’ta olduğu gibi bugün Suriye’de ve daha birçok yerde olduğu gibi devletlerin gücü azaldığı zaman vahşiler çıkıyor karşısına. İnsanlar kafa kesiyor. Çocuklara nasıl kafa kesileceği öğretiliyor. Ve sonra tekbir getiriyorlar. Kardeşim tekbir getirmeyin bari. Tekbir getirmeyin, insanları Allah’ın dininden tiksindirdiniz. Ciğerler yeniliyor. Kalpler yeniliyor ve çiğneniyor. Müslümanları birbirinden nefret ettiriyorlar” şeklinde ifadeler kullandı.

1966’da Filistin’in Gazze şeridindeki Nuseyrat Kampı’nda doğan Dr. İbrahim, ilkokul ve lise eğitimlerini de Filistin’de aldı. Daha sonra tıbbi eğitim için Yugoslavya’ya gitti. 90’lı yılların başında Viyana’ya taşınan Dr. İbrahim, Avusturya’da yaşıyor ve dini çalışmalar yapıyor.

Doktor İbrahim sosyal medyada da popüler bir kişilik; Facebook’ta 163 bin beğenisi var ve Twitter’da da @DrAdnanIbrahim hesabının 143 bin takipçisi bulunuyor. Youtube'da da Watch Adnan adlı, konuşmalarına İngilizce altyazılar konulan bir sayfa ile, adına açılmış pek çok başka Youtube kanalı daha var.

Youtube sayfasındaki bilgilere göre Dr. İbrahim, Kültürlerarası Diyalog Derneği’nin kurucu üyelerinden, bugün de hala başkanlık ediyor. Genel kültürünün çok gelişmiş olması sebebiyle, insan hakları, felsefe, din bilgisi, İslami çalışmalar vb konularda konuşmalarıyla tanınıyor.