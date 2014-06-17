T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Kafa kesip tekbir getirmeyin, insanları Allah'ın dininden tiksindirdiniz'

IŞİD'in cihat faaliyetleri artarken, 1 yıl önce Doktor Adnan İbrahim adlı bir din aliminin yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi

17 Haziran 2014 23:36

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Irak’ta Şiiler, Kürtler ve Türkmenlere yönelik saldırılarını artırırken, Dr. Adnan İbrahim isimli din aliminin cihatçı gruplarla ilgili yaptığı konuşma, sosyal medyada gündem oldu. Dr. İbrahim’in konuşmasında “Suriye’de ve daha birçok yerde olduğu gibi devletlerin gücü azaldığı zaman vahşiler çıkıyor karşısına. İnsanlar kafa kesiyor. Çocuklara nasıl kafa kesileceği öğretiliyor. Ve sonra tekbir getiriyorlar. Kardeşim tekbir getirmeyin bari. Tekbir getirmeyin, insanları Allah’ın dininden tiksindirdiniz”  ifadeleri dikkatleri çekti.

Radikal'de yer alan ahbere göre, geçen yıl mayıs ayında Londra’da iki saldırgan bir asker adayının yolunu kesmiş, sokak ortasında satırla kafasını kesmişlerdi. Dr. İbrahim sosyal medyada tekrar yayılan bu konuşmasını, o olayın hemen ardından yapmış. Son 1 haftadır IŞİD’in Irak’da hareketliliklerinin artması sonrası, video tekrar yayılmaya başladı. Videoda Dr. İbrahim, “Müslümanları iyi, temiz kalpli insanlar olarak görüyordum. Allahtan kendilerini sandığımdan daha iyi kılmasını temenni ederim. Fakat Irak’ta olduğu gibi bugün Suriye’de ve daha birçok yerde olduğu gibi devletlerin gücü azaldığı zaman vahşiler çıkıyor karşısına. İnsanlar kafa kesiyor. Çocuklara nasıl kafa kesileceği öğretiliyor. Ve sonra tekbir getiriyorlar. Kardeşim tekbir getirmeyin bari. Tekbir getirmeyin, insanları Allah’ın dininden tiksindirdiniz. Ciğerler yeniliyor. Kalpler yeniliyor ve çiğneniyor. Müslümanları birbirinden nefret ettiriyorlar” şeklinde ifadeler kullandı.

1966’da Filistin’in Gazze şeridindeki Nuseyrat Kampı’nda doğan Dr. İbrahim, ilkokul ve lise eğitimlerini de Filistin’de aldı. Daha sonra tıbbi eğitim için Yugoslavya’ya gitti. 90’lı yılların başında Viyana’ya taşınan Dr. İbrahim, Avusturya’da yaşıyor ve dini çalışmalar yapıyor.

Doktor İbrahim sosyal medyada da popüler bir kişilik; Facebook’ta 163 bin beğenisi var ve Twitter’da da @DrAdnanIbrahim hesabının 143 bin takipçisi bulunuyor. Youtube'da da Watch Adnan adlı, konuşmalarına İngilizce altyazılar konulan bir sayfa ile, adına açılmış pek çok başka Youtube kanalı daha var.

Youtube sayfasındaki bilgilere göre Dr. İbrahim, Kültürlerarası Diyalog Derneği’nin kurucu üyelerinden, bugün de hala başkanlık ediyor. Genel kültürünün çok gelişmiş olması sebebiyle, insan hakları, felsefe, din bilgisi, İslami çalışmalar vb konularda konuşmalarıyla tanınıyor.

 

ETİKETLER

dr adnan ibrahimcihatmüslümanlıkdintiksindirmekkafa kesmek

İlgili Video

'Kafa kesip tekbir getirmeyin, insanları Allah'ın dininden tiksindirdiniz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24