Kafa karıştırıcı açıklamalar

Ancak gemilerin geçişinden kısa süre sonra NATO karargâhından yapılan açıklama kafaları karıştırdı. NATO, iki geminin Gürcistan’a değil, daha önceden planlanan ve Romanya’da yapılacak olan tatbikata katılacağını bildirdi. Gemilere Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti

Türkiye'nin düşük tonajlı Amerikan savaş gemilerine Boğaz’dan geçiş için yeşil ışık yakması­nın ardından ABD, Akdeniz'deki "Güvenilir Denizkızı Tatbikatından çektiği USS McFaul des­troyerini Karadeniz'e yönlendirdi Yüzey, sualtı radarlarının yanısıra elektronik savaş gücüne sahip olan gemi, denizden karaya güdümlü Tomahawk füzeleri atma kabiliyetine sahip.

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Rusya NATO ile ilişkileri dondurdu

Rusya'nın NATO ile askeri ilişkilerini geçici olarak dondurduğu bildirildi. RİA ajansının haberine göre, Rusya'nın NATO büyükelçisi, "NATO ile ilişkiler çok yönlü bir konu ve Rusya siyasi liderliği bu ilişkilerin hangi biçimi alacağını belirleyinceye kadar, Savunma Bakanlığı ittifak ile askeri ilişkileri dondurdu" dedi.

NATO sözcüsü Carmen Romeroda, NATO'nun, askeri kanallardan, Rusya Savunma Bakanlığının "Rusya ve NATO ülkeleri arasındaki uluslararası askeri işbirliklerini ilerde alınacak bir karara kadar durdurma" kararı aldığını öğrendiklerini açıklamıştı

Türkiye'nin itirazı üzerine Montro sözleşmesine aykırı olan ağır tonajlı gemileri Gürcistan'a göndermekten vazgeçen ABD, "Güvenilir Denizkızı Tatbikatı”na katılması planlanan savaş gemisini Karadeniz'e sokuyor. Karadeniz'de ABD, İsrail ve Türkiye'nin katılımı ile düzenlenen insani amaçlı uluslararası arama kurtarma tatbikatına katılmak üzere bölgede bulunan USS MCFaul destroyeri Gürcistan'a yönlendirildi. Montrö'ye göre Akdeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin toplam 15 bin ton ağırlıktaki savaş gemileri boğazlardan geçebiliyor. Bu gemiler Karadeniz'de 21 gün kalabiliyor.

Yardım amaçlı olarak destroyer

8 bin 915 ton ağırlığa, 154 metre uzunluğa sahip USS McFaul DGG 74 destroyerinin 19 Ağustos'la başlayan tatbikata katılmayacağı bilgisi 18 Ağustos günü tatbikatın düzenlendiği İsrail'in Hayta limanına ulaştı. Daha önce tatbikata kesin olarak katılacağı bildirilen gemi Çanakkale Boğazı'na yöneldi. ABD'nin, Tel Aviv Deniz Ataşesi Demetries Grimes "Tatbikata katılacaktı, programı değiştiği için katılamayacak" yanıtını vermişti. "McFaul" destroyerinin Boğazlar'dan geçmesiyle birlikte Gürcistan savaşının başından bu yana ilk kez, ABD, Karadeniz'de askeri güç bulunduruyor olacak.

Tatbikata, ABD'nin sadece USS BigCom akaryakıt ikmal tankeri katıldı.

Dört ülkeden askeri gemi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin. Gürcistan'a insani yardım için İspanya, Almanya, Polonya ve ABD'ye ait askeri gemilerin önümüzdeki günlerde boğazlardan geçişi için bildirimlerde bulunulduğunu açıkladı. Özügergin. "Gürcistan'a denizden ve havadan insani yardım göndermek isteyen ülkelerle işbirliği yapıldığını" vurguladı.

Karadeniz'e casus gemi

Adını Donald McFaul adlı bir üst düzey Amerikan subayından alan DDG-74, Arleig Burke sınıfı (güdümlü füze sınıfı) destroyer olarak görev yapıyor. 1998'de denize indirilen gemi 8bin 915 ton ağırlığa, 154 metre uzunluğa sahip. Yüzey, su altı radarlarının yanı sıra elektronik savaş gücüne sahip olan gemi, denizden karaya. 2500 km menzilli Tomahawk füzesi atma kabiliyetine sahip. Rus tarafında en büyük endişeyi de Donald McFaul oluşturuyor. Çünkü bu gemi istihbarat toplamak için de kullanılıyor. Ruslara göre diğer gelecek gemiler Mount Whitney ve Dallas.

(Hürriyet)