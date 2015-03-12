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Spor

Kaf-Kaf tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi

Pınar Karşıyaka, Eurocup son 16 turunda Lietuvos Rytas’ı 97-81 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

12 Mart 2015 00:40

Rytas’la Litvanya’da oynanan ilk maçtan 81-81 beraberlikle ayrılan Kaf-Kaf, rövanşta rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi.

DHA'nın haberine göre, salonu tıklım tıklım dolduran taraftarı önünde baştan sona üstün bir oyunla son 8’e kalan Karşıyaka’da Diebler 26, Dixon 14, Strawberry 13 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Yeşil-kırmızılılar önemli galibiyeti taraftarıyla omuz omuza kutladı. İzmir temsilcisi çeyrek finaldeki ilk maçını 17 veya 18 Mart’ta deplasmanda, rövanşı 24-25 Mart’ta evinde oynayacak.

İlk periyotta Dixon’ın çaldığı toplarla hızlı hücuma kalkan Karşıyaka, Barış ve Strawberry’nin pota altından bulduğu sayılarla üstünlüğü ele aldı. İlk 10 dakika 7 sayı farkla, 20-13 Kaf-Kaf üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta pota altından skorer oyununu sürdüren temsilcimiz 3 sayılık atışlarda da müthiş bir yüzde yakalayıp farkı açmaya başladı. Periyodun son bölümünde sazı eline alan Diebler’in üst üste 13 sayısıyla soyunma odasına 19 sayı farkla Kaf-Kaf üstünlüğüyle girildi: 53-34. Üçüncü çeyrekte Strawberry, Diebler, Erkan ve Cemal’in etkili performansıyla farkı 23 sayıya kadar çıkaran yeşil-kırmızılı ekip son 10 dakikaya 80-59 önde başladı. Son periyotta oldukça rahat bir oyun sergileyen Karşıyaka, 97-81’lik skorla rakibini kupanın dışına itti.

 

Ses rekoru kırıldı

 

Karşıyaka Arena’yı şölen alanına çeviren taraftarlar desibel rekoru da kırdı. Karşıyaka taraftarlarının maçın üçüncü periyodunda yaptığı tezahürat, parkeye en yakın noktadan 126,5 desibel olarak ölçüldü. Bir salonda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru daha önce 122,9 desibel ile Galatasaray Liv Hospital’a aitti.

Salon: Karşıyaka
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan) (xx), Elias Koromilas (Yunanistan) (xx), Igor Mitrovski (Makedonya) (xx)

Pınar Karşıyaka: Dixon (xxx) 14, Strawberry (xxx) 13, Diebler (xxxx) 26, Barış (xxx) 9, Palacios (xx) 8, Gabriel (xxx) 9, Erkan (xxx) 10, Cemal (xx) 6, Soner (xx) 2, Yunus (x)

Lietuvos Rytas: Lukauskis (xx) 8, Gecevicius (xxx) 17, Orelik (xxx) 22, Janavicius (xxx) 13, Kavaliauskas (xx), Leslie (xx) 10, Juskevicius (x) 5, Valeika (x) 4, Lavrinovic (x) 2

1. periyot: 20-13
İlk yarı: 53-34
3. periyot: 80-59

 

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