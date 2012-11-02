Kaf Kaf 100 yaşında

Karşıyaka Spor Kulübü 100'üncü yaşını 7 bin meşaleyle kutladı.

Saat 18.00'dan itibaren Karşıyaka Kulübü binası önünde toplanmaya başlayan yeşil-kırmızılı taraftarlar, Karşıyaka ile Bostanlı arasında dağınık gruplar halinde, kulübün kuruluşunun 100. yılı olan 2012'yi temsilen saat 20.12'ye kadar bekledi.

İşaret fişeğinin saat 20.12'de atılmasının ardından yeşil ve kırmızı renkteki yaklaşık 7 bin meşaleyi yakan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.



'Gurur duyuyoruz'



Karşıyakalı taraftarlar, 'İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkacağız, buna inanıyoruz' derken, Karşıyaka Kulübü Başkanı Cihan Büyükoral, "1912 kurulmuş olan kulübümüzün 100. yılını kutlamak ve bu 100. yıl da başkanlık yapmak bana, torunlarıma ve gelecek nesillere verebilecek en büyük armağandır. Bunu gururla, onurla taşıyorum" diye konuştu.