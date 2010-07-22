Kadrosuz başkanın maaşı 325 lira

T24-

Gelir 180 milyon, bütçe yok

Yarımağan proje sorumlusu

Sadece sırtları sıvazlanıyor



Hürriyet gazetesinin haberine göre, son günlerde yaptığı hatalarla gündeme gelen ÖSYM’nin ne yasası, ne Başkanı, ne de bütçesi var. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan bile bu görev için 325 TL alıyor gözükse de, kağıt üzerinde kadrolu değil.1.5 milyon kişinin kaderini belirleyen Prof. Dr. Yarımağan’ın kadrosu, Karabük Üniversitesi’nde. Maaşı, mesaileriyle 350-400 lira. Bütçesi olmadığı için kazandığı parayı harcayamayan ÖSYM, YÖK’e son üç yılda 80 milyon lira aktardı.Kurumun binaları da YÖK’e ait. Ziraat Bankası’ndan dört yıl önce alınan ve 10 milyon TL harcanarak yeniden düzenlenen, İstanbul 4’üncü Levent’teki İl Başkanlığı binası, kadro olmadığı için açılamıyor. Aynı nedenle, İzmir’de alınan binada da hizmet verilemiyor.Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Daire Başkanlığı’nın kapıları da ÖSYM’nin yüzüne kapandı. Bu illerdeki ÖSYM il başkanları ise mevsimlik işçi gibi çalışıyor. Sınav ve kılavuz geliri 180 milyon lirayı bulan merkezde, il bütçesi oluşturulamadığından düzenli maaşları yok. Başkanlar, dönemsel sınavlardan düşen küçük miktardaki paralardan alabiliyorlar. Kılavuz gibi ÖSYM’nin bütün programlarını hazırlayan Bilgi İşlem Müdürü ile ÖSYM’nin bel kemiği ve en tepedeki ismi olan genel sekreter de sözleşmeli. Maaşı 2 bin liraya yakın. Başkan ve sözleşmeli müdürler hariç, sınavda görevlendirilen memurların ücretleri kılavuzlardan elde edilen gelirle ödeniyor.ÖSYM 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na hem bağlı, hem değil. Çünkü, YÖK’ün de ÖSYM’nin de bütçeleri ve kadroları farklı. Kurumda aslında bir başkan, bir genel sekreter, 7 müdür, 18 müdür yardımcısı ve uzman olarak toplam 450 kişi çalışıyor. Ancak, çalışanların birçoğu sözleşmeli. Yasal olarak başkan ve kadrosu yok. Başkan Prof. Yarımağan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38’inci maddesine göre Karabük Üniversitesi’nde gözüküyor ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca danışman gibi görevlendiriliyor.Yani, Prof. Yarımağan’ın görevi Milli Eğitim Bakanlığı proje danışmanı ve proje sorumlusu. Sekreteri, özel kalemi de bulunamıyor. Sözleşmeli olarak çalıştırdığı elemanın yerine yenisini alması için o kişinin ya ayrılması, ya da emekli olması gerekiyor. Ek eleman da alamayan ÖSYM Başkanı, durumu defalarca her gelen yeni hükümete açıklayıp, yasa yapılmasını istedi; ama her seferinde “Bu sınavları çok iyi yapıyorsunuz, bravo. Harikalar yaratıyorsunuz” denerek sırtı sıvazlanıp, gönderildi.



Bu kariyere 400 lira maaş alıyor





ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Yarımağan, Galatasaray Lisesi’ni dereceyle bitirip gittiği Fransa’da da birincilikle mezun oldu. Ardından yıllarca Hacettepe Üniversitesi’nde çalıştı, kuruluşu 1974’ten 2004’e kadar ÖSYM’de görev yaptı. Zamanın YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’in görevlendirmesi ile Başkan oldu. Fransa’da İnsa Lyon’da Elektronik Mühendisliği ’nin ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri alanında çalıştı. Şu anda kadrosu Karabük Üniversitesi’nde. Maaşı, mesaileriyle 350-400 lira.





Çalışan azalıyor yükü sürekli artıyor





YÖK eski Başkanvekili Prof. Dr. İsa Eşme, ÖSYM’nin içleracısı durumuyla ilgili şunları söyledi: “ÖSYM’de çalışan sayısı üç yıldır sürekli azalıyor, ama yükü beş kat artıyor. Sözleşmeli eleman alması için YÖK’ün onayı gerekiyor. Son üç yıldır YÖK’ün bütçe ve kadro imkânlarında çok önemli iyileştirme yapıldığı halde, bu imkânlar ÖSYM’den esirgendi. Hazineden kuruş almıyor, topladığı parayı harcayamıyor. Prof. Dr. Yarımağan, yıllardır ÖSYM’de görev yapan, değerli bir meslektaşımıdır. ÖSYM içinde bulunduğu tüm olumsuzluğa rağmen 5 oturumda oluşan sınavı başarıyla yapabilmişse, bunu büyük ölçüde Sayın Yarımağan’ın deneyimine ve özverisine borçludur. ÖSYM’nin yükünün bu kadar artmasına karşılık devletten hiçbir geliri yoktur.”





Bir hata da sıralamada





ÖSYM, okul sıralamaları gibi, başarı sıralamasında da hata yaptı. Mühendislik bölümlerini tercih edecek adayların Y-MF (Yerleştirme- Matematik Fen) puanlarındaki başarı sıraları ilk açıklandığında yanlış yazıldı. Dün ÖSYM, internet sitesinde bu konuda da hata yaptığını duyurarak şu düzeltmeyi yaptı: “15-20 Temmuz’da internetten duyurulan 2010-LYS sonuçlarında yer alan ‘Y-MF-4 puan türünde alan başarı sırası’ yanlış yazıldığı için düzeltme yapıldı. 21 Temmuz’da yapılan düzeltme doğru. Adayların internetten aldıkları sonuç belgesinde başarı sıralarında en son açıklananı baz alacaklar.”