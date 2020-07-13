Bu filmin kadrosunun yüzde 90'ını Erzurumlu oyuncular oluşturuyor

Youtuber Burak Bozdağ'ın başrolünü oynayacağı ''Mümessil'' filminin çekimleri başlıyor

Erzurum ağzıyla çektiği videolarla tanınan Youtuber ve komedyen Burak Bozdağ’ın başrolünü oynayacağı “Mümessil” adlı sinema filminin çekimleri ağustosta başlayacak.

Kadrosunun yüzde 90'ını Erzurumlu oyuncuların oluşturduğu komedi filminde, Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Ferdi Atuner, Sinan Bengier gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Servet Aksoy yapacak.

Mümessil olarak görev yaptığı süre boyunca başından geçenleri anlattığı sosyal medya paylaşımları ile milyonlarca izlenme alan Burak Bozdağ, “Erzurum’a hayalimi gerçekleştirmek üzere gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu mutluluğumu öncelikle tüm Erzurum’un paylaşması için “Erzurum” denince akla gelen birçok yer ve mekanda çekim yapacağız. Erzurum’da yaşayan vatandaşlarımız da filmimizde yer alacak” dedi.