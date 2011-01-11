T24 LogoT24 Logo
Politika

KADROSU KALDIRILAN MEMURLARA ATANMA İMKANI  TBMM (A.A)

11 Ocak 2011 16:16

-KADROSU KALDIRILAN MEMURLARA ATANMA İMKANI  TBMM (A.A) - 11.01.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının, kadrosu kaldırılan memurların en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanmalarını öngören maddesi kabul edildi. Devlet Memurları Kanununun 91. maddesinde değişiklik yapan maddeye göre, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, devlet personel başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. Bu memurlardan ünvanı müdür olanlarla, danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar, araştırmacı kadrosuna atanacak. Bu durumda olan memurlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edebilecekler.    CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, bu maddenin, memurların tepesinde ''demoklesin kılıcı' gibi sallandığını söyledi. Düzenlemenin, iş güvencesini ortadan kaldırmayı amaçladığını öne süren Öztürk, ''Hükümetin niyeti iyi değil. İstek dışı yapılacak bu operasyonlar sürgünleri beraberinde getirecek ve sendikalaşmaya zarar verecektir'' diye konuştu.  MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, maddenin, ''kıyım ve tasfiye düzenlemesi'' olduğunu ileri sürdü.  MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da maddenin konusunun zaten başka kanun maddelerinde düzenlendiğini ifade ederek, maddenin bu haliyle tasarının içerisinde bulunmasının anlamsız olduğunu savundu.  -''UYGULAMA İLK KEZ YAPILIYOR''- Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, tasarının görüşülmelerine ara verildiği sırada gazetecilerin, İstanbul gümrüklerindeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı.  Yaz aylarında 7 Mercedes'in kullanılmış olarak Türkiye'ye getirilmesi nedeniyle el konulduğunu anlatan Yazıcı, ''Bu işlemleri tümden soruşturun diye talimat verdim. Bunlar bireysel olarak getiriliyor. Bu ürünlerin kullanılmamış olması gerekiyor. Bunlar kullanılmış olarak ve motorları silinerek getiriliyor gibi iddialar var. Bunları soruşturun diye talimat verdik. İncelik ve uzmanlık isteyen konular... Arkadaşlar soruşturuyorlar, kendilerine süre verdik'' diye konuştu.  Yazıcı, ''Raporun ne zaman geleceği'' sorusuna, ''Süre dolmak üzeredir. Bu uygulama da ilk kez yapılıyor. Müfettişe süre verilmez. Biz hassasiyet gösterdik, süre verdik. 'Uzatmayın, bitirin' diye talimat verdik. Süre sonunda yetiştirilmediği söylenirse, gerekçesini soracağım'' dedi.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24