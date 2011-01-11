-KADROSU KALDIRILAN MEMURLARA ATANMA İMKANI TBMM (A.A) - 11.01.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının, kadrosu kaldırılan memurların en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanmalarını öngören maddesi kabul edildi. Devlet Memurları Kanununun 91. maddesinde değişiklik yapan maddeye göre, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, devlet personel başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. Bu memurlardan ünvanı müdür olanlarla, danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar, araştırmacı kadrosuna atanacak. Bu durumda olan memurlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edebilecekler. CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, bu maddenin, memurların tepesinde ''demoklesin kılıcı' gibi sallandığını söyledi. Düzenlemenin, iş güvencesini ortadan kaldırmayı amaçladığını öne süren Öztürk, ''Hükümetin niyeti iyi değil. İstek dışı yapılacak bu operasyonlar sürgünleri beraberinde getirecek ve sendikalaşmaya zarar verecektir'' diye konuştu. MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, maddenin, ''kıyım ve tasfiye düzenlemesi'' olduğunu ileri sürdü. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da maddenin konusunun zaten başka kanun maddelerinde düzenlendiğini ifade ederek, maddenin bu haliyle tasarının içerisinde bulunmasının anlamsız olduğunu savundu. -''UYGULAMA İLK KEZ YAPILIYOR''- Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, tasarının görüşülmelerine ara verildiği sırada gazetecilerin, İstanbul gümrüklerindeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı. Yaz aylarında 7 Mercedes'in kullanılmış olarak Türkiye'ye getirilmesi nedeniyle el konulduğunu anlatan Yazıcı, ''Bu işlemleri tümden soruşturun diye talimat verdim. Bunlar bireysel olarak getiriliyor. Bu ürünlerin kullanılmamış olması gerekiyor. Bunlar kullanılmış olarak ve motorları silinerek getiriliyor gibi iddialar var. Bunları soruşturun diye talimat verdik. İncelik ve uzmanlık isteyen konular... Arkadaşlar soruşturuyorlar, kendilerine süre verdik'' diye konuştu. Yazıcı, ''Raporun ne zaman geleceği'' sorusuna, ''Süre dolmak üzeredir. Bu uygulama da ilk kez yapılıyor. Müfettişe süre verilmez. Biz hassasiyet gösterdik, süre verdik. 'Uzatmayın, bitirin' diye talimat verdik. Süre sonunda yetiştirilmediği söylenirse, gerekçesini soracağım'' dedi.