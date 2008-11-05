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Yaşam

Kadro sevincine kalbi dayanamadı

Trabzon Havalimanı'nda yıllardır beklediği kadrosuna kavuştuğunu öğrenince sevinen 38 yaşındaki Tevfik Çakır, kalp krizi sonucu öldü.

05 Kasım 2008 02:00

Trabzon Havalimanı'nda bilgisayar işletmecisi olarak çalışan ve yıllardır beklediği kadrosunu alınca aşırı derecede sevinen 38 yaşındaki Tevfik Çakır, kalp krizi sonucu öldü.

Yaklaşık 10 yıldır kadro beklediği belirtilen Tevfik Çakır için, geç gelen bilgisayar işletmecisi kadrosunun sevinci yıkıcı oldu.

Kadrosunun gelmesiyle sevinçten havalara uçan Çakır, mutlu haberi ailesi ile paylaşmak isterken bir anda fenalaştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Tevfik Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 yaşında Emir ve 5 yaşında Aleyna adlarında iki çocuk babası olan Çakır, Akoluk Beldesi'nde toprağa verildi.

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