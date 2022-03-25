Kadro dışı kalan Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan yıldız oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 30 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş bir karar alınmış ve Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mesut Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir" yazdı.

33 yaşındaki Özil, bugüne kadar Fenerbahçe ile 37 resmi müsabakada 9 gol atıp 3 de asist yaptı. Ozan ise kiralık döneminde sarı lacivertli forma ile 6 maçta forma şansı buldu.

İşte Mesut Özil'in o paylaşımı: