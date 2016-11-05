T24 LogoT24 Logo
Medya

Kadri Gürsel kimdir?

Cumhuriyet gazetesinin yayın danışmanı Kadri Gürsel tutuklandı

05 Kasım 2016 02:56

1986 yılında gazeteciliğe başlayan Gürsel, Ankara'da bulunan Yeni Gündem adlı haber dergisinde çalıştı. Daha çok dünyadan haberler ve dış politikayla ilgili konularla ilgilendiği derginin 1988 yılında yayın hayatı sona erdi.

1993 yılına dek Cumhuriyet, Güneş ve Sabah gazeteleri ile Nokta dergisinde editörlük ve muhabirlik görevlerinde bulundu.

1993'te Agence France-Presse'in İstanbul muhabirliğini yapan Gürsel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1995 yılında Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik düzenlediği Çelik Harekâtı'nı izlemek için Reuters'ın foto muhabiri Fatih Sarıbaş ile birlikte bulunduğu Irak'tan Türkiye'ye döndükten sonra Diyarbakır'a gitmek üzere yola koyuldukları Nusaybin'de PKK militanları tarafından 31 Mart günü kaçırıldılar. 26 günlük esaretin ardından Şırnak'ta serbest bırakıldılar. Alıkonulduğu süre içerisindeki gözlemlerini kaleme aldığı Dağdakiler adlı kitabı 1996 yılında yayımlandı.

1998'de Milliyet grubunun haftalık olarak yayımladığı Artı Haber adlı derginin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Ardından gazetenin dış haberler müdürlüğüne getirilen Gürsel, 2008 yılının sonuna kadar bu görevde bulundu. 2007'de gazetede başladığı köşe yazarlığını sürdürmektedir.

Gürsel, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı'dır

 

 

ETİKETLER

cumhuriyetkadri gürselgözaltıtutuklamakadri gürsel kimdir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24