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Kadri Gürsel: Ahmet Şık koğuşta yalnız kaldı; haksızlığı unutmayacağız

"Son arkadaşımız dışarı çıkana kadar tahliyelerimizin sevincini doyasıya yaşayamayacağız"

28 Eylül 2017 14:41

Cumhuriyet davası kapsamında 11 ay tutuklu kalan ve geçen pazartesi günü tahliye edilen Cumhuriyet Yayın Danışmanı ve yazarı Kadri Gürsel, çalışma arkadaşlarını ziyaret etti.

En kısa sürede yazılarını yazmaya başlayacağını söyleyen Gürsel, "Arkadaşlarımı, dostlarımı özledim. Tahliye sevinci diye kalıp bir cümle var. Bunu bizden esirgediler. Son arkadaşımız dışarı çıkana kadar tahliyelerimizin sevincini doyasıya yaşayamayacağız. Hepsi tahliye edilince de bize yapılan bu haksızlığı unutmayacağız" dedi.

Cezaevinden eşyalarını toparlarken meslektaşı Ahmet Şık’ın kendisine yardımcı olduğuna değinen Gürsel, “Ahmet çok cesur, neşe dolu, yiğit bir insan. Her durumun altından kalkabilecek güce ve enerjiye sahip. Benim tahliyemle Ahmet koğuşta yalnız kaldı. Geride kalan açısından baş edilmesi zor bir durumdur. Ahmet muhteşem bir şekilde başetti. Ahmet’i iyi bir durumda görmek benim yaşadığım zor anı rahatlattı” diye konuştu.

Gürsel, eve gittiğinde oğlu Erdem’in uyku dalmış olduğunu, uyku mahmurluğuyla kendisini karşıladığını söyleyerek, “Çok fazla bir şey konuşamadık. Bana sarılarak uyumaya devam etti. Sözlerle değil jestlerle hareket ettik” ifadelerini kullandı.

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