Kadirova ailesinin avukatı: Otopsi yapılırken çekilen videolar ve görüntüler dosyada yok

AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde geçen eylül 2019’da şüpheli şekilde ölen Nadira Kadirova soruşturmasına verilen takipsizlik kararına itiraz edildi. Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, soruşturma dosyasında otopsi işlemi sırasında çekilen fotoğrafların ve videoların da bulunmadığı bildirdi. Doğan, “Bu görüntülerle otopsi raporunun doğruluğunun denetlenebilmesi, bilim insanları tarafından incelenebilmesi gerekir” dedi.

Kadirova’nın ölümünün hemen ardından yapılan olay yeri incelemesine ait fotoğraflara da BirGün ulaştı. Kadirova’nın masasının yer aldığı fotoğrafta açık olan defterde dört satırlık bir notun yer aldığı görüldü. Kadirova ailesinin avukatı İlyas Doğan, “Masadaki defterde Nadira’nın yazdığı iddia edilen intihar notunda ‘Ben size layık olamadım, uyuyacağım ve bir daha uyanmayacağım’ ifadeleri yer alıyor. Masadaki kalemle intihar notunun yazıldığını düşünürsek bu kalemde de parmak izi incelemesi yapılmalıydı” dedi. Doğan, yazı incelemesinin de gerektiği gibi yapılmadığını hatırlattı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre bir başka olay yeri fotoğrafında ise Nadira’nın hayatına kaybetmesine neden olan silahın yerde olduğu görülüyor. AKP'li Şirin Ünal’a ait olduğu bilinen silahın şarjörü çıkarılmış bir şekilde fotoğraflanarak soruşturma dosyasına alındı.