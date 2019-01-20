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Kadirli'de makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (1)

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kızılçam ormanına sıçradı

20 Ocak 2019 21:08

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kızılçam ormanına sıçradı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi’ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kızılçam ormanına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü personeli arazözler ile alevlere müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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