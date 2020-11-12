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Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Koronavirüs'e yakalandı

İHA

12 Kasım 2020 16:31

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı  Ömer Tarhan'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tarhan, evinde karantinada olacağını  belirtti.

Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi çağrısı yapan Tarhan,  şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaptırdığım test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup 14 günlük karantina sürecini evimde geçireceğim. Sağlık durumum gayet iyi. Kadirli için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Covid-19 salgınının arttığı bugünlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim ve kurallara uymaya özen gösterelim."

(İHA)

 

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