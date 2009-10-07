'Kadir'in hayat tecrübesi benden fazla'

'Haluk Piyes'in yönettiği 'Kanımdaki Barut' adlı filmde rol alan oyuncu Jülide Kural, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.



Beş yıldır Kadir İnanır ile birlikte olan Kural, "Aşk dediğimiz duygu, tutkuyla alakalı bir şey. Tutku da aklı ortadan kaldırır" dedi. Mücadeleci ve savaşçı ruhlu bir kadın olduğunu belirten başarılı oyuncu, aşk için yapılmayacak hiçbir şey olmadığı görüşünü savunarak şunları söyledi: "Aşk insana acı verebilir, hiç yapmayacağı şeyi yaptırabilir ama insan aşkı için onurundan vazgeçemez. Onurlu hayat sürmüyorsanız aşkı da onurlu yaşayamazsınız. Sevenin de sevilenin de onurlu olması gereklidir."



Filmine destek oldum



Kural, 'Kanımdaki Barut' filmi içinse, senaryo ve reji anlamında eksiklikler olduğu eleştirisini yaptı: "Haluk Piyes'e destek olmak için yanında bulundum. Bir tür kardeşlik duygusuyla projesinde yer aldım. Çok büyük bir rol oynamıyorum. Bir sinema seyircisi olarak eleştirebileceğim yanları var ama sonuçta bir ilk filmdir. Haluk'un son derece iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Bu filmi, kendi hayatı için yapması gerekiyordu" dedi.



Sevgilisi Kadir İnanır'ın zaman zaman kendisini eleştirdiğini söyleyen Jülide Kural, şöyle konuştu: "Kadir Bey önce olumlu yanları anlatır. Oysa ben olumsuzları daha çabuk ve kolay söyleyebiliyorum. Onun hayat tecrübesi benden fazla olduğu için önce insanı mutlu eder, sonra yavaştan olumsuzlara geçer."



Aynı duyguyla izlemezdim



Kadir İnanır'ın klasik filmlerini izlediğinde çok mutlu olduğunu anlatan Kural, bundan beş yıl öncesine kadar, yani İnanır'ı sadece oyuncu olarak tanıdığı yıllarda o filmleri bu duyguyla seyretmediğinin altını çizdi. Kural: "Şimdi her halini bildiğim birini izlerken mutlu oluyorum" dedi.





