İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Olimpos\'ta bulunan \'Kadir\'in Ağaç Evleri\', \'Rad Season\'ın internet sitesinde, 3 milyonun üzerinde katılımla yapılan ankette \'kalınacak en iyi hostel\' seçildi.

\'Sırt Çantalılar\' diye tabir edilen, 5 yıldızlı oteller yerine doğal tatili tercih edenlerin buluştuğu platform \'Rad Season\'un, dünya üzerinde 20 milyonun üzerinde üyesi bulunuyor. Avustralya merkezli internet sitesinde yapılan ankette, Antalya\'nın turistik ve tarihi bölgesi Olimpos\'ta bulunan \'Kadir\'in Ağaç Evleri\', \'kalınacak en iyi hostel\' seçildi. 3 milyonun üzerinde oyun kullanıldığı anketle belirlenen \'Top 10\'da yer alan \'Kadir\'in Ağaç Evleri\', \'Antalya\'da yapılan bir tatil programında, tarihe ve doğaya yakın olmak istiyorsanız burası sizin için\' yazısıyla tanıtıldı.

\'Kadir\'in Ağaç Evleri\'nin kurucusu Kadir Kaya, Kolombiya, İsveç, İspanya, Avustralya, ABD ve Yeni Zelenda gibi ülkelerdeki hostellerin arasında olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Gecesiyle gündüzüyle yurt dışındaki fuar ve tanıtımlarda bölgeyi tanıtmak için mücadele ettiğini söyleyen Kadir Kaya, \"\'Kadir\'in Ağaç Evleri\' yurt dışında çok seviliyor. Katıldığım fuarlarda buna şahit olmak beni mutlu ediyor. \'Rad Season\' internet sitesi, dünya üzerinde \'Sırt Çantalılar\' olarak bilinen gezen insanlara hitap eden bir web sitesi. Milyonlarca üyesi bulunan bu sitede, farklı yerlerin tanıtımı yapılıyor. Tatilciler, platform üzerinde deneyimlerini anlatarak diğer insanlarla paylaşıyor. Benim müşteri portföyümün sürekli takip ettiği platformda böyle bir ödül almaktan dolayı çok mutluyum\" diye konuştu.



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