Kadırgalı, izdivaççılara rakip oluyor

“Yalnız Değilsiniz” formatıyla istediği Rating’i alamayan Seda Sayan “Evlilik” programına başlayacağını açıkladı.



Sayan, nikahsız çiftleri yine aynı program içinde evlendireceğini söyledi.. Böylece Zuhal Topal, Esra Erol ve Seda Sayan ile birlikte 3 izdivaç programı birden ekranlara gelmiş olacak.



Seda Sayan'ın "Yalnız Değilsiniz" programına çıkan ve oğlunu 8 yıldır görmediğini söyleyen Hafize Ana "karakterinin" gerçek değil, bir oyundan ibaret olduğunu ortaya çıkmıştı.



Hala aynı yapımcı



Düzmece kavuşmada kendisinin hiçbir suçu olmadığını söyleyen Kadırgalı, o tarihte görev alan kişilerin işine son verdiğini söyledi. Ancak sözde kavuşmanın yaşandığı tarihteki yapımcısı Nebahat Sekman ile çalışmaya devam eden Kadırgalı, ekibine güveninin sarsılmadığını söyledi. Kadırgalı, programında yaşanılanlardan kendisinin sorumlu olmadığını söyleyerek şaşırttı!



