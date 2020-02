Kadıralak Yaylası, bu yıl erken mora büründü

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve \'Uluslararası Bern Sözleşmesi\' gereği korunan ince uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği ve yörede \'Mor Yayla\' olarak bilinen Kadıralak Yaylası bu kez erken mor renge büründü. \'Mavi yıldız\' çiçekleri yaylada ortalama iki hafta süreyle görülebilecek.

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplandı. Her yıl nisan ayında açan ve \'Uluslararası Bern Sözleşmesi\' gereği korunan ince uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği yayla bu yıl nisan ayı gelmeden mor renklere büründü. İlkbaharın gelişiyle dağlarının karla kaplı olduğu, yeşilin farklı tonlarını sunmaya başlayan yayla, mavi yıldız çiçekleriyle renk çümbüşüne dönüştü. Mavi yıldız çiçekleriyle mora bürünen yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya tur programları düzenlemeye başladı. \'Mavi yıldız\' çiçekleri yaylada ortalama iki hafta süreyle görülebilecek.

KADIRALAK YAYLASI

Trabzon\'un Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta 1300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ‘mavi yıldız’ çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı çiçek Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye\'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edildi. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.



FOTOĞRAFLI