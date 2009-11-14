Kadir üstüme çıktı!

Müjde Ar, çektikleri bir filmle ilgili konuşurken yine o bildik üslubunu kullandı.



Önder Açıkbaş ile birlikte NTV'deki Güzel Haberler programında Nurseli İdiz, Ahmet Gülhan, Merve Sevi ve Kaan Sezyum'u konuk eden Müjde Ar, çektikleri bir filmle ilgili konuşurken yine o bildik üslubunu kullandı.



Kadir İnanır ile birlikte 'Baldız' isimli bir film çektiklerini belirten Ar, "Baldız'da adam çok muhafazakârdır. Kızını mayo ile denize sokmaz. Elbise ile sokar. Pembe de bir elbise. Ben böyle pembe elbise ile denize girdim. Her tarafım meydana çıktı. O sırada bir horoz öttü. Kadir de benim üstüme çıktı. O arada kız gitti, o ıslak elbise ile. Bazen daha acayip şeyler oluyor" şeklinde konuştu.

