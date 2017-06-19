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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kadir Topbaş’tan tutuklanan damadı Kavurmacı için ilk yorum

Ömer Faruk Kavurmacı, 'FETÖ' suçlamasıyla ikinci kez tutuklandı

19 Haziran 2017 19:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklanmasıyla ilgili konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması ile ilgili şunları söyledi:

"Kadir Topbaş'ın yargıyla olan bu son olay da bunu gösteriyor; hiçbir şekilde etkisi yok, hiçbir şekilde gücü yok. Başkan olarak benim damadımın 21 gün gözaltına alınması, 8,5 ayı tutuklu yargılanması, tekrar bırakıldıktan sonra 45 gün sonra tekrar tutuklu halde yargısının devam etmesinin istenmesinde demek ki benim hiçbir dahlim olmadığı apaçık ortaya çıktı, öyle bir gücümüz olmadığı."

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