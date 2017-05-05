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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kadir Topbaş'tan tahliye olan damadı için ilk açıklama

Kavurmacı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti

05 Mayıs 2017 15:11

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan, ardından sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'yla ilgili ilk kez konuştu. Topbaş, "Yargı ve adalete güveniyorum. Bizim burada yorumlar yapmamız doğru olmaz. Ciddi bir rahatsızlığı vardı geçmişte" dedi.

İş adamlarına yönelik 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi. 

"Epilektik atakları arttıran uyku apnesi..."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı'nın, "epilektik atakları arttıran uyku apnesi, hipoglisemi ve hipovitaminöz hastalıklarının ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceği" gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.

"Yargı ve adalete güveniyorum"

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İBB Başkanı Topbaş, 'FETÖ' soruşturmasında tutuklu olan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık durumu nedeniyle tahliyesiyle ilgili konuştu. Topbaş, "Yargı ve adalete güveniyorum. Bizim burada yorumlar yapmamız doğru olmaz. Ciddi bir rahatsızlığı vardı geçmişte" dedi. Topbaş, Kavurmacı'yı gördüğünü ancak detaylı görüşmediğini ifade etti. 

15 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede Ömer Faruk Kavurmacı'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik (FETÖ/PDY)" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. 

FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda gözaltına alınan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı 8 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.

 

 

Topbaş, Kavurmacı'yı gördüğünü ancak detaylı görüşmediğini ifade etti. 

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