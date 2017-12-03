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Politika

Kadir Topbaş'tan Reza Zarrab paylaşımı

“New York’taki Zarrab davası devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır”

03 Aralık 2017 02:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan istifa eden Kadir Topbaş, ABD’nin İran’a yönelik ambargolarını deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ilerleyen süreçte tanık statüsüne geçen iş adamı Reza Zarrab’ın adıyla anılan ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tek sanık olduğu davaya ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Topbaş, “New York’taki Zarrab Davası Türkiye’yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir, bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır” dedi.

Topbaş’ın tweetleri şöyle:

“New York’taki Zarrab Davası Türkiye’yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir. Bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır”

“17/25 Aralık kumpas sürecinde, seçilmiş meşru hükümeti devirmeye çalışan  şer ittifakı, bugün benzer malzemeyle rövanş peşindedir”

“Hiçbir hukuki karşılığı olmayan kağıtları belge diye sallayıp siyaset yaptıklarını zannedenler yine hüsrana uğrayacaklardır.”

“Dış odaklı saldırılara alkış tutmak, üst aklın borusunu öttürmek Türkiye’ye zarar verir. Geleceğimizi sıkıntıya sokar.”

“Hiç şüphe yoktur ki; saldırıların hedefi Türkiye’dir. Milletimiz bunun farkındadır ve bu saldırılar karşısında her zamankinden daha fazla kenetlenmiştir.”

“Bütün kumpaslar gibi bu son tezgah da dağılacaktır. Dış odaklı saldırılar, milletimizin basiret duvarına çarpıp erimeye mahkumdur.”

“Türkiye’ye boyun eğdirmek isteyenlere en büyük engel Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın güçlü liderliğidir.”

“Bugün, Türkiye’nin milli haysiyetine saldıranlara “Dur” deme günüdür.” (DHA)

 

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