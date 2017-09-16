Kadir Topbaş'ın "Çılgın projem" dediği Kabataş-Üsküdar yaya tüneli iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 'çılgın projem' dediği Kabataş ile Üsküdar'ı deniz altından birleştirecek yaya tüneli projesi iptal oldu. İhalenin iptal gerekçesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak olduğu belirtildi.

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberi aynen şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Kadir Topbaş'ın, ‘çılgın projesi' rafa kalktı. Topbaş, 2016 Nisan ayında, mecliste yaptığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu sunumu sırasında “ustalık dönemim” dediği 3. dönemine ilişkin projelerini açıkladı. ‘Çılgın projem' diye nitelediği Kabataş ile Üsküdar arasında yaya tüneli ile bir yürüyüş yolu oluşturma projesini ilk kez duyurdu. Meclis oturumunda CHP Grubu adına söz alan İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam bu projeyi “Topbaş'tan masallar dinledik. Bunun çalışmasını yaptınız mı? Ters akıntı var, balıklar var, canlılar var” sözleriyle eleştirdi. CHP'nin “masal”, Topbaş'ın “çılgın proje” dediği “Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi”, 27 Mart 2017'de ihaleye çıktı. İhale 13 Eylül 2017 tarihinde İBB tarafından iptal edildi. İhalenin iptal gerekçesi de “Kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak” olarak açıklandı.

Sondaj yapılmıştı

2019 yılında tamamlanması planlanan tünelin inşaatına başlayabilmek için önce sondaj çalışması yapılması gerekiyordu. Sondaj çalışmaları ise 1 Aralık 2016'da 7 milyon 500 bin lira bedelle ihale edilmişti.