Kadir Topbaş metrobüs davasında beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da aralarında bulunduğu 20 tutuksuz sanığın, metrobüs alımlarında 'görevi kötüye kullandıkları' iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.Hakim, yapılan yargılama ve toplanan deliller sonucunda aralarında Kadir Topbaş'ın da bulunduğu 20 sanığın üzerine yüklenen suçun unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Topbaş duruşmada hazır bulundu

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hazır bulunurken, diğer 19 tutuksuz sanık ise katılmadı. Müşteki CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Hakkı Sağlam da duruşmaya hazır bulundu. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın da aralarında bulunduğu bir grup CHP'li duruşmaya izleyici olarak katıldı.

'Metrobüsleri görmek için de Hollanda'ta gitmedim'

Topbaş savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olmasına karşın İETT'nin müstakil bir kurum olduğunu kaydetti. Araç alımlarının İETT tarafından yapıldığını belirten Topbaş,İETT'ye otobüs alımında görev, yekisinin ve imza yetkisinin bulunmadığını söyledi. Araçların alımının da ihale kanununa uygun olduğunu savunan Topbaş, "Metrobüslerde hız, konfor, güven ve zamanında ulaşım önemlidir. Metrobüs alımında bunlara dikkat edilmiştir. Yapılan incelemelerde bu özelliklere uygun tek firma Hollanda'da olduğu için tercih edilmiştir.Hollanda'daki metrobüsleri önceden görmedim. Metrobüsleri görmek için de Hollanda'ya gitmedim. 50 metrobüs alımı İETT tarafından gerçekleştirilmiştir. Hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır. Beraatimi isterim" dedi.

Topbaş: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemiyorum

Hakim Erdoğan, "Hükmün açıklamasının geri bırakılmasını istiyor musunuz?" diye sordu. Topbaş ise, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemiyorum" dedi. Son sözü sorulan Topbaş, "Beraatimi istiyorum. Takdir mahkemenindir. Verilecek karara saygılıyız" ifadelerini kullandı.

Sanıklar beraat etti

Davayı karara bağlayan hakim, yapılan yargılama ve toplanan deliller sonucunda aralarında Kadir Topbaş'ın da bulunduğu 20 sanığın üzerine yüklenen suçun unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

'Mahkeme beraatimize karar verdi'

Kararın ardından duruşma salonun önünde gazetecilere açıklama yapanKadir Topbaş, "İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bu hizmetimizin karşılığını da İstanbul halkı 3. kez başkanlığımızı sürdürmek için bize yetki verdi. Birileri de davaları açmak suretiyle kendilerini tatmin etmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti yargısına biz güveniyoruz. Sonuç ortada. Mahkeme beraatimize karar verdi" ifadelerini kullandı.

'Sanıkların 3'er yıla kadar hapsi isteniyordu'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Topbaş'ın "görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede gerekçe olarak "İbb İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün metrobüs projesiyle ilgili yaptığı alım hakkında iki otobüs firması seçeneğinden Capa City firmasının finansal şartlarının daha iyi olmasına rağmen Phileas otobüslerini tercih edilmesi suretiyle belediyeyi zarara uğratıldığı, bu nedenle Kadir Topbaş'ın görevinin gereklerine aykırı davrandığı" belirtildi. İddianamede, şikayet konusu 50 adet metrobüsün alımında rekabetin sağlanmamış olduğunun açık olması ve soruşturma belgelerine göre, İbb Başkanı Kadir Topbaş'ın olayda sorumluluğunun bulunduğu anlatıldı. Aralarında İETT görevlilerinin de bulunduğu diğer 19 sanık hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.