"Kadir Topbaş kaçtı, veto ettiği dosyaları yargıya biz taşıyacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş’ın, ileride İBB Meclisi'ni sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle iade ettiği 5 imar dosyası, hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edilmesi sonrasında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı "Kadir Topbaş’a dün çağrıda bulunmuş veto ettiği dosyaları yargıya taşımasını istemiştim. O kaçtı. Gereğini, CHP yapacak.Yargıya başvuracağız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Topbaş'ın iade ettiği 5 imar değişikliği dosyasına bugünkü İBB Meclis oturumunda raporlarda hiçbir değişiklik yapılmadan AKP grubu aldığı karar doğrultusunda 'Kabul' oyu kullanmıştı.

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Hürriyet'ten Fatma Aksu’nun haberine göre; CHP'nin bir kez daha ret oyu verdiği 5 imar dosyası, İBB Meclisi'nde salt çoğunlukla kabul edilirken, oylama öncesi iktidar ve muhalefet sıraları karışmıştı.

CHP’li Gülsever: Kendi başkanlarınızla çelişmeyi alışkanlık haline getirdiniz

Dosyaların oylanmasına geçmeden önce İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, maddeler üzerine konuşmak için söz aldı. Gülsever, Topbaş'ın veto edip geri gönderdiği 5 dosyanın, 15 gün bile geçmeden Meclis gündemine getirilerek tartışılmasını dikkat çekici bulduklarını ifade etmişti.

Geri gönderilen dosyaların, Topbaş ile istişare edilmeden Meclis gündemine getirilmesinin mimar olan belediye başkanının mesleki formasyonunu sorgulama ve buna güven duymama anlamı taşıdığını ileri süren Gülsever'e AKP’li Meclis üyeleri tepki gösterdi. Bu sırada, sert tartışmalar yaşanmıştı.

Meclis Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın uyarılarından sonra konuşmasına devam eden Gülsever, "İyi bir mimar olan ve 20 yıldır belediye başkanlığı yapan Topbaş'ın mesleki formasyonu yeterli değil mi ki, komisyon bu kararı veriyor. Bu karar İstanbul'da yeni bir tartışma konusu olacaktır. İstanbul halkı adına çok üzüntü verici. Kendi başkanlarınızla çelişmeyi alışkanlık haline getirdiniz. Bundan sonra vereceğiniz mücadele CHP ile değil kendi kendinizle ve kendi içinizde olacak" demişti.

AKP Grup Başkanvekili Başalan: Buradan CHP’ye ekmek çıkmaz

Gülsever'in ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Temel Başalan, iade edilen dosyaların komisyonlarda görüşüldükten sonra Meclis gündemine getirildiğini söyledi. Başalan şunları kaydetmişti:

"Buradan CHP'ye bir ekmek çıkmaz. Onlar kendi işlerine baksınlar. Gülsever'in Sayın Başkanımızla ilgili sözleri hilafıhakikattır. Ciddiye almadığımızı belirtmek isterim. AK Parti hep istişare etmiştir. İstişare etmek sünnettir. Oylama için yeterli sayı vardır. Lütfen oylamaya geçilsin."

"Buradan CHP'ye bir ekmek çıkmaz. Onlar kendi işlerine baksınlar. Gülsever'in Sayın Başkanımızla ilgili sözleri hilafıhakikattır. Ciddiye almadığımızı belirtmek isterim. AK Parti hep istişare etmiştir. İstişare etmek sünnettir. Oylama için yeterli sayı vardır. Lütfen oylamaya geçilsin."

Oy çokluğuyla Meclis’ten geçti

Bunun üzerine Meclis Başkanı Gümüşdağ, Meclis'te yeterli sayının olduğunu beyan etti. CHP'liler duruma itiraz edince Meclis'te 175 AKP’li üyeden 159 kişinin hazır bulunduğu ve salt çoğunluk olduğu ifade edilerek oylamaya geçildi. Daha sonra oylanan 5 dosya, oy çokluğuyla Meclis'ten geçmişti.

CHP'nin muhalefetine karşın AKP grubunun oylarıyla kabul edilen 5 imar dosyasını meclise iade eden Topbaş, "Dosyalarda bazı eksiklikler ve hatalar var. Bir teknik adam ve mimar olarak gözden geçirdiğimde bazı şeyler gözden kaçırılmış olabilir, düzeltilmesi gerekir. Yarın aldığı bu karardan dolayı bu meclis de sorgulanır. Bunu gözlemledim, imzayı ona göre attım ve geri iade ettim, tekrar görüşülecek" açıklamasında bulunmuştu.