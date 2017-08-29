Kadir Topbaş: İstanbul'da günde 3 milyon ekmek çöpe gidiyorsa...

"Yiyin için ama israf etmeyin" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş "Günde 3 milyon ekmek çöpe gidiyorsa İstanbul’da, bir lokma ekmek bulup, bir gün daha yaşam mücadelesi veren insanları hatırlamak lazım" çağrısında bulundu.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin Kartal Cevizli’deki fabrikasını gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, el değmeden ekmek kasalama robotunun hizmete alımı ve gulitenli ekmek tanıtımını yaptı. Üretilen ürünler hakkında bilgi veren Başkan Topbaş, imalat yapılan yerleri gezdi. Topbaş, ürünleri tanıtırken yaptığı açıklamada piyasada 40-50 liraya satılan guitensiz unu 8,5 liraya satışa sunduklarını belirtti.

Kadir Topbaş, daha sonra el değmeden ekmek kasalama robotunun tanıtımı gerçekleştirildi. Fabrikanın her yerini adım adım gezerek gazetecilere anlattı.

İstanbul’da günde 3 milyon ekmeğin çöpe gittiği bilgisini veren Topbaş, şu açıklamada bulundu:

“Düşününüz, 2-3 lokma daha ekmek bulup bir gün daha yaşam mücadelesi veren bir dünyada, ekmek israfının önüne geçmek zorundayız. Yiyin için ama israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Bir lokma ekmek bile çöpe gitmemesi lazım. Fakir, zenginin israf ettiği ölçüde aç kalır. İsraf etmeyeceğiz. Ekmek bizim için başka bir şey, başka bir değer. Biliyoruz ki ekmek bir alın teri olarak bilinir. Nimet olarak bilinir. Yine paylaşmanın ve bereketin adı; ekmek. Büyük bir nimet. Günde 3 milyon ekmek çöpe gidiyorsa İstanbul’da, bir lokma ekmek bulup, bir gün daha yaşam mücadelesi veren insanları hatırlamak lazım. Çocuklarımız lütfen bunu öğretelim. Bu büyük bir ekonomik kayıptır.”