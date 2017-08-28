Kadir Topbaş: İstanbul'da günde 3 milyon ekmek çöpe gidiyor

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Halk Ekmek Fabrikası\'nın ilk yerli üretim el değmeden ekmek kasalama robotunun hizmete alımı ve gulitenli ekmek tanıtımında yaptığı açıklamada, İstanbul\'da günde 3 milyon ekmeğin çöpe gittiğine dikkat çekti.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin Kartal Cevizli’deki fabrikasını gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, el değmeden ekmek kasalama robotunun hizmete alımı ve gulitenli ekmek tanıtımını yaptı. Üretilen ürünler hakkında bilgi veren Başkan Topbaş, imalat yapılan yerleri gezdi. Topbaş, ürünleri tanıtırken yaptığı açıklamada piyasada 40-50 liraya satılan guitensiz unu 8,5 liraya satışa sunduklarını belirtti.

Kadir Topbaş, daha sonra el değmeden ekmek kasalama robotunun tanıtımı gerçekleştirildi. Fabrikanın her yerini adım adım gezerek gazetecilere anlattı.

\"DÜNYADA İLK, YERLİ VE MİLLİ...\"

Fabrika gezisinin ardından açıklamalarda bulunan Topbaş, \"Büyükşehir belediyemizin hizmete yönelik en önemli şirketlerinden bir tanesi de Halk Ekmek’tir. Halk sağlığı için önemli AR-GE’sini oluşturan ve bu konuda temel gıda maddemiz olan ekmek üretimini başarılı bir şekilde yapan, diğer fırıncılara ve ekmek üretenlere model olan bir kuruluştur. Eskiden kasa başında insanlar duruyordu ve bu ekmekler kasalara ellerle dolduruluyordu. Ama şimdi el değmeden bu robotlarla ekmekler el değmeden kasalanıyor. Özellikle robotik bir sistem. Dünyada ekmek türünde ilk kasalama sistemi. Bu robotik sistem, yazılım olarak ve cihaz olarak tamamen yerli ve milli. 2018 yılında daha ileri kapasiteye kadar ulaşacak ve ambalajdan paketlemeye kadar sistemin tamamını bu hale getirmek istiyoruz. Zaten hamur başlangıcından itibaren ekmeğin çıkışına kadar el değmeden yapılıyordu. Kasalama sistemi elle yapılmaktaydı daha önce. Şimdi onu da robotik sistemle yaparak hiç el değmeden kasalamaya, daha sonra da paketlemeye geçilecek\" dedi.

\"EKMEĞİ İSRAF ETMEYİN\"

Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da günde 3 milyon ekmeğin çöpe gittiğinin altını çizerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Düşününüz, 2-3 lokma daha ekmek bulup bir gün daha yaşam mücadelesi veren bir dünyada, ekmek israfının önüne geçmek zorundayız. Yiyin için ama israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Bir lokma ekmek bile çöpe gitmemesi lazım. Fakir, zenginin israf ettiği ölçüde aç kalır. İsraf etmeyeceğiz. Ekmek bizim için başka bir şey, başka bir değer. Biliyoruz ki ekmek bir alın teri olarak bilinir. Nimet olarak bilinir. Yine paylaşmanın ve bereketin adı; ekmek. Büyük bir nimet. Günde 3 milyon ekmek çöpe gidiyorsa İstanbul’da, bir lokma ekmek bulup, bir gün daha yaşam mücadelesi veren insanları hatırlamak lazım. Çocuklarımız lütfen bunu öğretelim. Bu büyük bir ekonomik kayıptır.\"

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