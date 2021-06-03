Kadir Topbaş'ın damadının ortağının İBB'ye sattığı araziden, belediye 106 milyon dolar zarara uğramış!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortak iş yaptığı Metal Yapı Konut’tan satın alınan Fatih Vatan Caddesi’ndeki arazinin satış süreci, İBB müfettişleri tarafından incelendi. Müfettişler, belediyenin bu süreçte 106 milyon dolar zarara uğratıldığını tespit etti.

İBB Teftiş Kurulu’nun raporunda, şirketin toplam 6 bin 348.94 metrekarelik araziyi 2011 yılında Fatih Belediyesi’nden KDV hariç 25 milyon liraya satın aldığı ve aynı araziyi, 2017 yılında İBB’ye KDV dahil 429 milyon 733 bin 598 liraya sattığı anımsatıldı.



Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; arazinin İBB tarafından hangi ihtiyaçtan dolayı satın alındığının belli olmadığı, satın alınan tarihten bugüne dek arazi üzerinde hiçbir tasarrufta bulunulmadığı vurgulandı. Arazinin bulunduğu adada yer alan şirkete ait tüm parsellerin İBB tarafından alındığı, ancak şirkete ait olmayan diğer parsellerin alınmadığına dikkat çekildi. İBB’nin, şirkete satılan arazinin imar planlarını değiştirerek değerini artırdığı anlatıldı.

Söz konusu süreç hakkında dönemin İBB Meclisi üyeleri Deniz Erzincan, Hüseyin Sağ ve Nadir Ataman’ın suç duyurusunda bulunduğuna da yer verilen raporda, Metal Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Saçaklıoğlu’nun 7 Ekim 2016 ve 10 Ocak 2017 tarihli iki adet dilekçesinden de bahsedildi.

Dilekçede Erdoğan da var

Saçaklıoğlu, 2016’da İBB Başkanlığı Genel Sekreterliği’ne yazdığı dilekçede ‘"Cumhurbaşkanlığımız nezdinde tarafımız ve Sn. Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşülmüş bizden Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan arazimizin İBB ile başka bir arazi ile trampa (takas) yapılması talep edilmiştir. Bu talep tarafımızdan hemen olumlu cevaplandırılmış ve bize bilgi verilmesi için beklemeye geçilmiştir" ifadelerini kullanıyor.



Takas yapılmıyor ancak İBB araziyi satın alıyor. İBB’nin araziyi satın almasının ardından Saçaklıoğlu bu kez İBB Emlak Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazıyor ve borçları olduğunu söz konusu arazi üzerinde de ipotek bulunduğunu anlatıyor.

Öte yandan İBB müfettişleri arazinin bugünkü değerinin KDV dahil 73 milyon 224 bin 900 lira olduğunu tespit etti. Bu da belediyenin 106 milyon dolar zarar ettirildiğini ortaya koyuyor. Sonuç olarak raporda arazi alım sürecinde "birilerinin özel çıkarı için İBB’nin zarara uğratılmış olduğu" ortaya kondu. Müfettişler söz konusu arazinin alımına ilişkin dönemin İBB Başkan Vekili Ahmet Selamet ve belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatılmasını istedi ancak doyaya el koyan İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçmediği öğrenildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan dosyaları TBMM gündemine taşıyarak Meclis araştırma önergesi verdi.