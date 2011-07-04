Kadir Topbaş hakim karşısındaydı

T24

'ONAY YAPMAK DURUMUNDAYDIM'





'ESAS HAMLEYİ BİZ YAPACAĞIZ'



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, Levent'teki eski garaj arsasının belediyeye satışıyla ilgili İETT'yi zarara uğrattığı gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen Topbaş, vareste tutulduğu davanın duruşması sonrası konuştu:"Yaptığımız işler doğru ve yasal. Bu yargılama süreci bittikten sonra esas hamleyi biz yapacağız."İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Topbaş ile avukatları katıldı.Duruşmada kimlik tespiti sırasında 10 bin lira aylık geliri olduğunu belirten Topbaş, savunmasını yaptı.Topbaş, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, ''Söz konusu arsanın satıldığı tarihteki ekonomik durum ve biçilen değer dikkate alındığında kurumların zarar ettirilmesi söz konusu değildir. Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerekse ayrı bir kuruluş olan İETT Genel Müdürlüğünün çıkarlarını gözetmek durumundayım'' dedi.Yapılan işlemin usulsüz olduğunu yönündeki iddiaları da kabul etmediğini ifade eden Topbaş, ilgili yasa ve yönetmeliklere göre davrandığını, bunun hukuki kalıp içerisinde değerlendirilmesini istedi.Topbaş, bulunduğu konum nedeniyle, işlemleri encümenin yaptığını, miktar belirli rakamı geçince kendisine onayının geldiğini dile getirerek, ''Encümen kararında belirli bir miktar aşıldığından dolayı bulunduğum konum itibariyle onay yapmak durumunda kaldım'' diye konuştu.Topbaş'ın avukatı Abdullah Pehlivan da, İETT encümeninin kendi kanunundan doğan yetkiye dayalı olarak işlemi yaptığını, iddianamede 2581 sayılı kanuna atıfta bulunulmasının maddi hata sonucu meydana geldiğini söyledi.Avukat Pehlivan, savunması alınan müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını istedi, hakim de bu talebi kabule tti.Duruşma sonrası adliyeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topbaş, İETT arsasının Büyükşehir Belediyesine devri konusundaki iddiaya ilişkin dava açıldığını belirterek, şöyle dedi:''Şunu özellikle söyleyeyim, gülünü seven dikenine katlanır. Bu şehre hizmet yapmanın zaman zaman bu tarzda da bir takım sıkıntıları olacak. Bunu sıkıntı olarak da kabul etmiyorum. Yaptığımız işler doğru ve yasal. Ve her şeyde alnımız açık başımız dik. Tabii ki hukuk devletindeyiz. Bir dilekçe vererek şikayette bulunabilir insanlar, iddia da ortaya atabilirler. Bu yargılama süreci bittikten sonra kendi hukuki sürecimizi başlatmak için kendi haklarımız mahfuz durumda. Daha sonrayı bekliyoruz. Arkasından biz konuşacağız. Bu sürecin şimdi bitmesini bekliyoruz. Konu sürmekte, sabırlı olmak durumundayız. Ama bu süreç bittikten sonra esas hamleyi biz yapacağız.''