Kadir Topbaş: Gökten taş düşse bizi sorumlu tutacaklar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul trafiği son günlerde durma noktasına geldi. Trafikte yaşanan sıkıntılar gözleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş NTV'de sorunlara yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FSM Köprüsü'nde ücretsiz geçişler başlayacak sizce ne kadar rahatlayacak sorusuna Topbaş şöyle cevap verdi:

'Bizi kentin sorumlusu olarak görüyorlar'

Ücretsiz olduğu zaman teşvik eder ve daha çok yoğunlaşma olur diye bir yargı da var. Bizim KGS dediğimiz geçiş sistemlerinde 6 gişe çok ciddi etkiliyordu. Bununla ilgili bizim de talebimiz olmuştu ücretsiz olabilir mi diye. Sayın Başbakan'a İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Günde bir trilyona yakın bir kayıp olacak. Ama yine de biz ne kadar önlem alırsak alalım kentte yaşayanlar bize yardımcı olmazsa başarılı olmamız mümkün değil.

Daha dikkatli kullanmak, toplu taşımayı tercih etmek, bireysel araçları bir kişi değil birlikte kullanmak lazım. 4 şeritten gelip huni ağzı gibi daralan yerden geçmek için bir yol. Bizim aldığımız yeni önlemler sayesinde burayı 6 şeride indirebilirsek bu yoğunlaşma olmaz. Bu sefer geriye doğru yığılma olur mu göreceğiz. Belli bir takım önlemler alındı. Bizi kentin sorumlusu olarak görüyorlar, gökten taş düşse bizi sorumlu tutacaklar. Ama ben bundan yüksünmüyorum başkasının görevidir demiyorum halkımızı şehrimizde rahat ettirme sorumluluğumuz var.

'İstanbul'u bir devlet olarak görmek lazım'

Başkan çalışmaların yaz aylarında yapılmasıyla ilgili eleştirilere ise "Kışında yaptığımız zaman okullar var, yazın biraz daha kent yoğunluğu azalmış oluyor. Yaptığınız asfalt işiyse soğukta yapamazsınız bunu. Şimdi Ramazan başlangıcıyla bir takım dönüşler başlayacak yine zorluklar yaşanabilir" dedi. Kadir Topbaş sözlerine şöyle devam etti:

Tabii ki kent bilgilendirmesi çok önemli. Bizim televizyon, radyo kurmamız yasal olarak mümkün değil. Ciddi bir trafik bilgimiz var. Trafik komuta kontrol merkezimiz dünyada sayılı merkezlerden birisi haline geldi. Bir paket yayın tarzında tüm radyo televizyonlara bunu vermek istiyoruz isteyen alacak ve yayınlayacak. İstanbul’u bir devlet olarak görmek lazım. Farklı farklı birimler var koordineli olarak çalışmak lazım. Bu konuda özellikle valiliğimize, trafik il müdürlüğü ve il müdürümüz destek veriyorlar karayollarımız aynı şekilde koordineli çalışıyoruz. Benim gönlümden bir radyomuz olsun, devamlı anons eden kent bilgisi veren bir radyo geçer gönlümden.

'52 milyar lira yatırım yaptık'

Üç boyutlu navigasyon çalışmamız var. Bu telefonlarla,tabletlerle görüleceği gibi araçlarla da görülebilecek. Navigasyon cihazları satanlar alacakları paketlerle İstanbul’a hizmet verecekler. Yatırım deyince İstanbul çok ciddi yatırım alması gereken bir şehir. Bugüne kadar 52 milyar lira yatırım yaptık 24.3 milyar yatırım ulaşımla ilgili. Bunun 10 milyarı metrolara harcandı ve devam ediyoruz.

Çamlıca’ya yapılacak cami ne aşamada, nasıl bir şey olacak?

Sayın Başbakanımızın İstanbul’da büyük vizyon projelerinden birisi olarak olaya bakmak lazım. Başbakanımız olumlu her türlü öneriye açıktır. Bazı çalışma yapan gruplar var. Yurtiçinden ve yurtdışından öneriler var.