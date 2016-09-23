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Kadir Topbaş, 'FETÖ karşıtı' kitapların reklamına yasak mı koydu?

Destek Yayınları: "Cemaat karşıtı" dedik, "Fark etmez" yanıtını aldık

23 Eylül 2016 19:38

Bir süre önce damadı 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Gülen cemaati aleyjinde yazılan kitaplara sansür uyguladığı iddia edildi. Oda TV'de yer alan habere göre, Destek Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Yelda Cumalıoğlu, belediyenin cemaat karşıtı kitapların reklamlarını kabul etmediğini öne sürdü. Cumalıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı tepki mesajlarının haber olması sonrasında geri adım atıldı. Cumalıoğlu da bir açıklama yaparak, "Ajansımızla yaşadığımız sıkıntı giderildi. İlanımız bu akşam itibariyle İstanbul metrolarında... Herkese teşekkürler" diye yazdı. Konuyla ilgili bilbordlardan sorumlu reklam ajansı tarafından da açıklama yapıldı.

 

"Cemaat karşıtı, dedik,
fark etmez yanıtını aldık"

 

Kitapların cemaat karşıtı olduğunu yetkililere ilettiklerini belirten Yelda Cumalıoğlu, yetkillerden "fark etmez" yanıtı aldıklarını söyledi. Cumalıoğlu,  "Metroların billboardlarına bu ilanımızı veremiyoruz. Kitaplarımız adı üzerinde Cemaat karşıtı dedik, fark etmez dediler!" diye yazdı.

Belediyenin ilanını kabul etmediği iddia edilenbazı kitaplar şöyle:

"Ne şikesi Memleket elden gidiyor- Cemaat Fener'le başa çıkamaz (Lube Ayar)

FETÖ- (Nurettin Veren)"

 

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