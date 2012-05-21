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Politika

Kadir Topbaş Boğaz'ın 136 metre altına indi

5 bin 551 metrelik Boğaziçi Tüneli de 14 atmosferlik basınca dayanıklı ve zemin koşullarına uygun, ''hard rock'' tipi son teknoloji ürünü bir tünel delme makinesiyle açıldı

21 Mayıs 2012 21:57

Melen Suyu Projesi kapsamında İstanbul Boğazı’nın altına 3 bin metre boru döşenmesi işlemi tamamlandı. Borulardan günde 3 milyon metreküp su taşınacak. Böylece Düzce’den gelen su, Avrupa Yakası’na kadar ulaşacak. Boğaz’ın 136 metre altında incelemelerde bulanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “İstanbul’un su sorunu bitti” dedi.

Dünyada ilk olan projeyle Sarıyer, Derbent-Beykoz, Ortaçeşme arasında Asya ile Avrupa kıtası, İstanbul Boğazı'nın 136 metre altından dev boru ile bağlandı. Boru hattı, İSKİ tarafından bedeli ödenerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek.
 
Tünel delme makinesiyle Derbent–Beykoz şaftı arasındaki 3 bin 145 metrelik çalışma, hiçbir iş kazası yaşanmadan, günde ortalama 8 metre kazılarak, 1756 günde programlanan süreden 1,5 ay erken tamamlandı.
 
İstanbul'un şu andaki günlük ihtiyacının 1,5 katı kadar suyu iletecek kapasitedeki Boğaz tüneli tamamlandığında, günde yaklaşık 3 milyon metreküp su Avrupa yakasına taşınacak. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yaptığı projeyle, İstanbul'un su ihtiyacı 2060 yılına kadar teminat altına alınacak.

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