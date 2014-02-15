Kadir Topbaş: Bir daha aday olmayacağım

Büyükçekmece Eser Premium Otel’de düzenlenen ’Büyükçekmece Aday Tanıtım Toplantısı’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kadir Topbaş, AKP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Celal Babayiğit, Büyükçekmece İlçe Başkanı Selahattin Küçük, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ile partili vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Kadir Topbaş metrobüsün dünyada örnek olan bir sistem olduğunu ancak Beylikdüzü’ne kadar getirebildikleri bir sistem olduğunu kaydetti. Büyükçekmece’ye yapılması planlanan metro hattı ile ilgili bilgiler veren Topbaş,"Şuanda projelerini yaptığımız 24 kilometrelik Bakırköy-Beylikdüzü metro hattı ihale aşamasına geldi. Daha önce ulaşımla ilgili görüştüğümüz arkadaşlarımıza Büyükçekmece merkeze bir istasyon yapalım dediğimde bana, ’Başkanım orada 30-40 metrelik derinlik köprü üzerine çıkar. İstasyon altta olmaz. Nasıl olacak?" dediler. Bu toplantıya gelmeden önce bir değerlendirme yaptım. Yüzeye çıktığı noktada oraya içinde sinemaları kültür sanat alanları olan bir kültür merkezi yapsak ve metroda oraya girse...Yani Haydarpaşa Garı gibi metro istasyonun içine girsin. Daha hareketli ve canlı bir proje olur. Bu talimatı biraz önce verdim ve çalışmaya başladılar. İnsanların binip Taksim’e, Kartal’a Sarıyer’e gittiği bir metro burada Büyükçekmece’de olacak. Samimi olarak söylüyorum toplasınlar bütün adamlarını şu fikri ortaya çıkaramazlar"diye konuştu.

'Bir daha aday olmayacağım'

2009 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Büyükçekmece’yi kazanmaya bir adım kaldığını ama gerçekleşmediğini ifade eden Topbaş, Büyükçekmece’nin 30 Mart’ta AK Parti ile buluşacağına inandığını söyledi.

Konuşmasında" Benimde artık 3.dönemim olacağı için ustalık dönemim diyorum. Bir daha büyükşehir belediye başkanı adayı olmayacağım" diyen Topbaş, şöyle konuştu: Bu dönem ne verirseniz onu vermiş olacaksınız. 10 yılda yaptıklarımızı nasıl değerlendirip, nasıl buluyorsanız sadık başına gititğinizde vereceğiniz oy benim karnem olacak. Takdir, teşekkür, iftihar neyse onu karnem olarak nitelendireceğim. İnşallah 30 Mart gecesi bunu kutlayan ve bunun bir sorumluluk olduğu bilinciyle Büyükçekmece’de de kazanarak kutlayacağımız bir gece olur inşallah. İstanbul’da bu dönem inşallah bugünkünden daha fazla belediye başkanlığı kazanacağız. Gönlümden geçen 39 ilçenin 39’u olsun, büyükşehir ile birlikte 40 oluyor ve beraberce şöyle İstanbul’da 40’ı bir arada AK Parti iktidarının bu kentte neler yapabileceğini gelecek 5 yıl içinde göstermek isteriz. Bu karar milletimizindir."