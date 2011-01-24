-KADİR TOPBAŞ BARSELONA'DA BARSELONA (A.A) - 24.01.2011 - Ömer Erim Baştimar - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) Başkanı Kadir Topbaş, dünyadaki algının hükümetlerin daha siyasi oldukları yönünde olduğunu belirterek, ''Ancak yerel yönetimlerin daha halka yakın kurumlar olması nedeniyle yerel diplomasi ve yerel ilişkiler önem kazanmaktadır'' dedi. Kadir Topbaş, yarın başlayacak ve 2 gün sürecek UCLG Başkanlık Toplantısına katılmak üzere Barselona'ya ya geldi. Topbaş, uçakta AA muhabirine yaptığı değerlendirmede UCLG'yi çok önemsediğini belirterek, dünyada daha aktif rol oynayacakları bir döneme girdiklerini ifade etti. UCLG'nin dünyanın nüfusunun yarısından fazlasını yönetenlerden oluşmuş bir teşkilat olduğunu vurgulayan Topbaş, toplantıda eş başkanlarla bir araya gelerek yoğun bir çalışma yürüteceklerini, Genel Sekreterlik'te çalışmaları gözden geçireceklerini bildirdi. Kadir Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: ''Burada 2011 çalışma programımızı gözden geçireceğiz. Ayrıca genel sekreter seçimi var, onun sürecini hızlandırıp değerlendirmesini yapacağız. Özellikle de 9 Şubatta katılacağımız BM Genel Kurulundaki panel ve 10 Şubatta BM Genel Sekreteri'yle randevumuz var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. UCLG'nin talepleri neler olabilir? BM Teşkilatıyla yürüteceğimiz çalışmaların stratejisi ne olacak? bunları ele alacağız. Bu süreç UCLG'nin dünya tarafından daha iyi algılanmasına ve daha aktif rol üstlenmesine yol açacak.'' -UCLG BAŞKANLIK TOPLANTISI- UCLG Başkanı Kadir Topbaş'ın yönetiminde gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek olan toplantıda, UCLG yeni Genel Sekreteri seçilene kadar Clarence Anthony'nin ''Ara dönem yöneticisi'' olarak atanması, 2011 yılı genel çalışma programı, genel sekreter atama takvimi ile süreci ele alınacak. Toplantıda ayrıca UCLG'nin siyasal yönetiminin güçlendirilmesi, UCLG stratejik çalışması, UCLG komiteleri ve çalışma grupları, başkanlık takvimi ve 2011 yılı yönetim organları toplantıları da değerlendirilecek. Tataristan'ın Kazan kenti Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Ilsur Metshin, Zimbabve'nin Harare kenti Belediye Başkanı Muchayedi Masunda, Kostarika'nın San Jose kenti Belediye Başkanı J. F. Araya Monge ile ABD'nin Bluffton kenti Belediye Başkanı ve UCLG Saymanı Ted Ellis'in hazır bulunacağı toplantıya, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangzhou kenti Belediye Başkanı Wan Qingliang ile Portekiz'in Lizbon kenti Belediye Başkanı Antonio Costa da temsilci gönderecek.