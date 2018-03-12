Kadir Topbaş, 15 Temmuz'da görevden almıştı; Akşam'da yazar oldu

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde görevden aldığı İBB Basın Danışmanı Serkan Fıçıcı, hükümete yakın Akşam gazetesinde yazar oldu.

Darbe girişiminin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan yaklaşık 300 ismin de işine son verilmişti. Darbe girişimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da çatışmalar yaşanmış, 17 belediye çalışanı şehit olmuştu.

Fıçıcı, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş tarafından görevden alınmış, ancak sonra işine tekrar dönmüştü. O dönem yapılan açıklamalara göre, Fıçıcı ve bir basın danışmanının, Topbaş Amerika’dayken İstanbul’a dönebilmek için kesin talimat verdiği, ancak uçak bulunamamasından sorumlu tutulduğu gerekçesiyle görevden alındığı ifade edilmişti.

Görevine döndükten sonra, Topbaş’ın basın danışmanlığını yeniden yürüten Fıçıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, Kadir Topbaş'ın istifa ettirilmesinden 1 gün sonra, İBB Basın Danışmanlığı görevini de bırakmıştı.

Fıçıcı, bugün itibariyle, hükümete yakın Akşam gazetesinde yazmaya başladı. Fıçıcı, ilk yazısına, "Selam" başlığıyla çıktı.

Serkan Fıçıcı kimdir?

Gazeteciliğe 1996'da Kanal 7'de başlayan Serkan Fıçıcı, muhabir-yapımcı-yönetmen-editör ve program sunucusu olarak görev yaptıktan sonra 2006 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiş ve 2 yıl süreyle basın danışmanı olarak çalışmıştı.

2008 yılında 24'te çalışmaya başlayan Serkan Fıçıcı, 1 yıl editörlük yaptıktan sonra Akif Beki'nin Genel Yayın Yönetmeni olmasıyla Haber Koordinatörlüğüne atanmış ve 24 haber merkezini yönetmişti.