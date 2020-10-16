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Kadir Şeker'in babası: Hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor

16 Ekim 2020 09:38

12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, “Halkımız her şeyi biliyor. Kadir vicdanlı ve ahlaklı bir çocuk. Onun hayallerinin ve hayatının kararmasını yüreğimiz kaldırmıyor. Gördüğü bir olaya, vicdanı ve ahlakından dolayı duyarsız kalamadı” dedi.

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