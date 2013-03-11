Kadir Pastutmaz toprağa verildi

Milliyet Gazetesi Birinci Sayfa Sekreteri Kadir Pastutmaz Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Önceki akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, Milliyet gazetesi yazı işleri servisinde görev yapan Kadir Pastutmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 14 yıldır gazetenin yazı işleri servisinde çalışan ve son olarak editörlük görevini üstlenen Pastutmaz, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp büyümesi ve böbrek yetmezliği teşhisi konulan genç gazeteci daha sonra evine gönderildi. Önceki akşam, Pastutmaz’ı ziyarete gelen arkadaşları yeniden fenalaşan genç gazeteciyi Florence Nightingale hastanesine kaldırdı. Ancak Pastutmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Milliyet'ten Pastutmaz'a veda



Kadir Pastutmaz'ın yaşamını yitirmesinin ardından Milliyet gazetesinde şöyle veda edildi:

"Milliyet’in kapısından girdiğinde henüz 17 yaşındaydı, yazıişlerinin gece ekibinde stajyer sayfa sekreteri olarak başladı hayatını adadığı gazetesine. Önce ‘mac’le tanıştı ve kısa zamanda sevdirdi kendini tüm yazıişlerine. O artık yukarı doğru taradığı saçlarıyla Milliyet’in ‘Çim Adamı’ydı.

Çıraklık dönemini çabucak bitirip, ustalığa terfi ederken o çok sevdiği saçlarına da veda etmişti Kadir’imiz girdiği bu zorlu yolda. Kısa zamanda oturduğu Milliyet’in 1. sayfa koltuğunu da bir daha kimseye vermedi.

Sihirli parmaklarıyla çizdiği sayfalar ödüller topladı ama o hiç ödün vermeden hep kendini geliştirmeye devam etti. Çalışkanlığıyla, tertemiz kalbi, saf duyguları, güler yüzüyle gazetenin en aranılan insanı oldu...

Mütevazılığını ise hiç terk etmedi. En büyük zevki Güllü’nün ‘Elindeyim İşte Oyuncak Gibi’ şarkısını dinlerken bir iki kadeh parlatmaktı.

Hatta kimi zaman “Ben evlenirsem düğünüme Güllü’yü çağırın” diye de takılırdı.

Söz vermiştik çağıracaktık Güllü’yü düğününe, “Hele sen bir askere git gel biz sana ne şarkıcılar buluruz” diyorduk.

Ama olmadı, çağıramadık, çağıramayacağız artık!

Kadir’imize, önceki gün rahatsızlanarak gittiği hastanede kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Tetkikleri sürerken birden fenalaştı. Yoğun bakıma alındı, ardından başka bir hastaneye sevki sağlandı, ama Kadir’imizi kaybettik. Hani derler ya ‘iyiler hep erkenden, kimseye zarar vermeden gidermiş’ diye. O da aynen böyle veda etti dünyaya erkenden ve kimseye bir zarar vermeden... Cennettekiler şimdi daha şanslı, çünkü Milliyet tertemiz bir evladını yolcu etti oraya.

Güle güle Kadir..."



Derya Sazak: Kadir'in acısı



On gündür ilk kez huzur içinde bağlamıştık gazeteyi; gece yarısına doğru Tahir (Özyurtseven) aradı, sesi güçlükle çıkıyordu, kötü haberi verdi: ‘Kadir’i kaybediyoruz!’

Kadir Pastutmaz’dan söz ediyordu.

Milliyet Yazı İşleri’nde görsel yönetmenimiz Ersoy Diyar’ın ‘ikinci adamı’ olan, birinci sayfa sekreterimiz Kadir, cumartesi iznini kullanırken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Solunum yetmezliği çekiyormuş. Florance Nigthingale’e nakledilmesine karşın tüm çabalara karşın arkadaşımızı hayata döndüremedik. Genç yaşında, en verimli çağında aramızdan ayrıldı.

Beş aydır gece gündüz koşuşturduğumuz mutfağın en çalışkan ve yaratıcı isimleri arasındaydı.

Gazete dışında olduğum saatlerde sayfalar hazırlandığında, gece sorumlumuz Baydu Can’dan geçen baskı değişiklerinde PDF çıkışları cep telefonuma Kadir tarafından gönderilirdi. Son derece disiplinliydi.

Onun işine bağlılığının temposu ve heyecanıyla geçmişten gelen bir ‘ritm bozukluğu’ olduğunu ve kalp kasına bağlı ölüm riskinin altında yaşadığını fark edememiştik!

Bizim meslek böyledir.

Olayların baş döndüren hızı, başkalarının hayatları ve acımasız bir rekabetin delice temposu altında kendi gerçeğimizden soyutlanır, uzaklaşırız.

Cumartesi akşam saatlerinde Tahir’le Yazı İşleri’ndeki genç sayfa sekreterlerinden birisine yapılan transfer teklifi üzerine arkadaşımızı Milliyet’te kalmaya ikna ediyorduk. Gece yarısı ‘Kadir’i kaybediyoruz’ telefonu geldiğinde, belleğim o noktada kilitlenmiş olmalı ki, ‘Kadir de nereye gidiyor?’ diye duraksadığımı hatırlıyorum.

O denli başarılıydi ki; Milliyet üzerinde koparılan fırtınalar arasında ‘Onu da mı kaybediyoruz!’ diye düşünmüşüm.

Keşke yaşasaydı ve sayfa çizmekteki yeteneğini, yaratıcılığını sürdürseydi.

Milliyet için acı ve büyük bir kayıp.

Onu son gecesinde yalnız bırakmayan yoğun bakımda ‘nöbet’ tutan Yazı İşleri’nin başı sağolsun.

Ailesine, sevenlerine ve okurlarımıza başsağlığı diliyorum.

Kadir’i unutmayacağız.