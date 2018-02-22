"Kadir Mısıroğlu'nun sümen altı edilen dosyaları var, dernekten ihraç edilmiş"

“Kurtuluş Savaşı’nda keşke Yunan galip gelseydi” diyerek tartışma yaratan Kadir Mısıroğlu’nun doğum yeri olan Trabzon’da sümen altı edilen dosyalarının olduğu öne sürüldü. Bir dönem Trabzon Öğrenci Yurdu’nun başkanlığını yapan Kadir Mısıroğlu, dernek parasını kendi özel işinde kullandığı iddiasıyla Genel Kurul kararıyla dernekten ihraç edildiği öne sürüldü.

Ataman doğruladı

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Celal Ataman, Mısırlıoğlu’nun adının karıştığı "dernek parasını şahsi harcamalarında kullanmak" iddiasını doğruladı. Ataman, “Kadir Mısıroğlu, Trabzon Öğrenci Yurdu’ndan ihraç edilen ilk ve son kişidir. Derneğin parasını kendi yağ ticaretinde kullandığı için genel kurul kararı ile ihraç ettik. Mahkemeye başvurdu. O dönem derneğimizin başkanlığını yapan Av. Hilmi Tolga ‘bu ceza ona yeter’ dediği için işin peşini bıraktık. Takip etmedik. Bu kararı kaldırdı. Tabii bugünlerin yaşanacağını bilemezdik. Biz ihraç ettikten sonra gitti Seyhan talebe yurdunu kurdu. Buradan kazandığı parayı Necip Fazıl Kısakürek’le ilgili bir işe kaptırınca aralarında epey kavgaya tanıklık ettik” dedi.

Geçen günlerde halen görevde olan mevcut yönetim kurulunun, Kadir Mısıroğlu’nun ismi ve fotoğrafını derneğe hizmet edenlerin bulunduğu köşeden kaldırıldığı öğrenildi.

“Bizim gâvurumuz elin gâvurundan daha şiddetli”

Cumhuriyet aleyhine söylemleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu, “Bizim gâvurumuz elin gâvurundan daha şiddetli” diyen Mısıroğlu konuşmasında, “Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı” ifadesini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’ın ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın Mısıroğlu ziyaretini “Resimleri burada, elini tuttular, gözüne baktılar. Meclis’in başkanı ve ülkenin Cumhurbaşkanı kimi ziyaret etti? ‘Keşke Yunan kazansaydı. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı’ diyeni, ‘Yunanı 500 sene idare ettik, yendik diye bayram yapmak abesle iştigaldir’ diyeni, ‘10 Kasım’da saat 09.05’te kenefe gidin’ diyeni. Kiminle beraber ziyaret ediyor? ‘Biz ata, ite, puta tapanlardan değiliz, o yüzden Atatürk anıtına çelenk koymadım’ diyen Şevki Yılmaz’ı yanına alıp ziyarete gidiyor. Bu açıklamaya muhtaç, ayıplı bir iştir” diyerek eleştirmişti.

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