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"Kadir Mısıroğlu oyların çalınmasına göz yumdu, Erdoğan'ın yolunu açtı"

CHP'li Emir: Erdoğan ve Mısıroğlu'nun yolları daha ilk gençlik yollarında kesişmiş

22 Şubat 2018 13:13

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ie Kadir Mısıroğlu arasında 42 yıl önceye dayanan bir sırrı Meclis Genel Kurulu’nda anlattı.

Erdoğan’ın, gençlik kolları başkanı seçildiği Milli Selamet Partisi (MSP) İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi’nde hile yapılarak oyların çalındığını aktaran CHP’li Emir, kongrede divan başkanının Kadir Mısıroğlu olduğunu ifade ederek, “Anlayacağınız Mısıroğlu ile Erdoğan arasındaki işbirliği ile omuz omuza yürüme çok eski yıllara dayanmakta; seçim hileleri de MSP geleneğinin ve bugünkü uzantılarının temel özelliklerinden biri olmaktadır” dedi.

Emir sözlerini şöyle noktaladı: “Erdoğan ve Mısıroğlu’nun yolları daha ilk gençlik yollarında kesişmiş. Mısıroğlu, Erdoğan’ın Milli Selamet Partisi (MSP) İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı seçildiği kongrede divan başkanlığı yapmıştır. MSP’li işadamı Yakup Kaldırım’ın yayınlanmış anılarına göre de bu kongrede hile yapılmıştır, oylar çalınmıştır ve Mısıroğlu da bu oy çalınmasına göz yumarak, Sayın Erdoğan’ın İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olmasının önünü açmıştır. Yani anlayacağınız Mısıroğlu ile Erdoğan arasındaki işbirliği ile omuz omuza yürüme çok eski yıllara dayanmakta; seçim hileleri de MSP geleneğinin ve bugünkü uzantılarının temel özelliklerinden biri olmaktadır.”

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Kadir MısıroğluErdoğanSırMSPbaşkanlık seçimi

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